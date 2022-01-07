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燦坤「平安過好年」會員特典 狂灑百萬還元金紅包

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
平安過好年會員特典，燦坤年初第⼀檔出⼿，狂灑百萬還元金紅包。圖／燦坤提供
平安過好年會員特典，燦坤年初第⼀檔出⼿，狂灑百萬還元金紅包。圖／燦坤提供

燦坤迎新年會員特典即日起正式開跑，祭出百萬還元金⼤⽅抽，不限金額就可以抽50,000元還元金，滿2,022元享2次抽獎機會，滿4,044元享3次抽獎機會，買越多中獎機率越高。另外還有滿額好禮4選1，⼩米智慧氣炸鍋、BRUNO多功能電烤盤、HomePod mini、Dyson Supersonic吹風機、iPhone 13、LG Styler智慧電⼦衣櫥等超值贈品免費帶回家，回饋率超高。使⽤悠遊付全額付單筆滿16,800元，限量贈價值2,408元歐樂B口腔保健禮盒組，滿20,000元贈1,200元現金回饋券，還有銀⾏聯名卡天天享10.5%還元金回饋、銀⾏滿額禮刷卡金，還可分期0利率。

迎接年前家電採購旺季，燦坤也準備5大類3C家電年貨優惠讓民眾過好年，包括居家小家電年節⼤賞3.3折起挑戰全台最便宜，大螢幕50吋電視萬元有找，指定家電滿萬折千，筆電折扣下殺、電腦週邊5.7折起，還有冰洗好禮6重送。

其中，大尺寸電視燦坤祭出獨家優惠，LG 65型OLED 4K AI語⾳物聯網電視直降89,100元，獨家再送價值破萬元的輕劇院與原廠OLED專用壁掛架，燦坤另外再加碼購買指定8K/OLED/QLED電視就送Dyson Corrale直捲髮造型器。過年必備掃除家電，Dyson、⼤⾦掃除指定商品滿萬折千；LG 360度雙層空氣清淨機，會員獨家再送⼿持無線吸塵器。買指定冰箱/洗衣機最⾼可再送1,000元還元⾦，單筆發票滿39,900元再送價值3,000元好禮，搭配申請退還貨物稅，每台最⾼減徵貨物稅2,000元，再加6年免費延長保固。

年假團聚推薦OVO K2智慧投影機現折3,000元，燦坤獨家送價值近千元的LINE TV 90天影音卡+收納包，還有三星Galaxy Z Flip3刷指定銀⾏先現折2,000元，再加碼8,888元還元⾦，等於只要2萬就可以把折疊機帶回家（全台限量30台）。而歡聚必備的Nintendo Switch（OLED款）搭配瑪利歐派對，會員促銷價11,888元，現貨供應不必等。

燦坤祭出百萬還元⾦天天搶，消費滿額iPhone 13、LG電⼦衣櫥免費送。圖／燦坤提供
燦坤祭出百萬還元⾦天天搶，消費滿額iPhone 13、LG電⼦衣櫥免費送。圖／燦坤提供

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