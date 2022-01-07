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麥當勞薯餅停賣！業者：航運供貨不穩 元月下旬補貨
繼去年8月傳出一波「薯餅荒」，麥當勞今日正式於官網公布「因近期全球航運供貨不穩，麥當勞餐廳的薯餅陸續短缺，並將於售罄後暫時停止銷售，目前正積極調度中，預計一月下旬完成補貨，即可恢復正常供應。」網友再度哀號，「沒有薯餅的麥當勞早餐，不算早餐！」
去（2021）年8月，麥當勞薯餅也因航運問題，暫時停止供應，時隔近半年，麥當勞今日再度公告「因全球航運供貨不穩，薯餅售罄後將展時停止銷售」。據了解，業者會積極調度，預計1月下旬可到貨，並恢復正常供應。
這項消息，已有部分門市貼出暫時停賣公告「因全球航運不穩，薯餅相關產品暫停供應。」，引發網友熱議；不少人在自助點餐機嘗試點餐，也顯示「薯餅暫停供應」。麥當勞稍早也在官網統一發布相關訊息。
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