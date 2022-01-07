快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞薯餅停賣！業者：航運供貨不穩 元月下旬補貨

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
薯餅缺貨公告已出。圖／麥當勞提供
薯餅缺貨公告已出。圖／麥當勞提供

繼去年8月傳出一波「薯餅荒」，麥當勞今日正式於官網公布「因近期全球航運供貨不穩，麥當勞餐廳的薯餅陸續短缺，並將於售罄後暫時停止銷售，目前正積極調度中，預計一月下旬完成補貨，即可恢復正常供應。」網友再度哀號，「沒有薯餅的麥當勞早餐，不算早餐！」

去（2021）年8月，麥當勞薯餅也因航運問題，暫時停止供應，時隔近半年，麥當勞今日再度公告「因全球航運供貨不穩，薯餅售罄後將展時停止銷售」。據了解，業者會積極調度，預計1月下旬可到貨，並恢復正常供應。

這項消息，已有部分門市貼出暫時停賣公告「因全球航運不穩，薯餅相關產品暫停供應。」，引發網友熱議；不少人在自助點餐機嘗試點餐，也顯示「薯餅暫停供應」。麥當勞稍早也在官網統一發布相關訊息。

麥當勞薯餅再度缺貨。圖／麥當勞提供
麥當勞薯餅再度缺貨。圖／麥當勞提供

麥當勞 早餐

延伸閱讀

台灣摩斯、日本麥當勞「薯條荒」 亞洲薯條為何都卡在這個國家？

麥當勞怎麼點最划算？ 網推「這組合」不貴又吃得飽

4大速食外送優惠碼！麥當勞歡樂送雞塊、雞翅買1送1　foodpanda連27天開吃

台灣摩斯、日本麥當勞「薯條荒」 亞洲薯條為何都卡在這個國家？

相關新聞

麥當勞薯餅停賣！業者：航運供貨不穩 元月下旬補貨

繼去年8月傳出一波「薯餅荒」，麥當勞今日正式於官網公布「因近期全球航運供貨不穩，麥當勞餐廳的薯餅陸續短缺，並將於售罄後暫...

謝杰樺：肉身經驗是人類最珍貴的資產

作為一個非典型編舞家，謝杰樺有著建築與舞蹈創作的雙重背景養成，而貫徹這兩項興趣的，則是他對人類肉身與空間的互動關係。

陳武康X孫瑞鴻：共同創作如一起看雲 看久了就會出現順眼的形狀

冬日陽光午後，孫瑞鴻與太太帶著剛出生不到8個月的孩子出現在板橋驫舞劇場的排練場，陳武康與舞蹈家葉名樺的5歲女兒也剛放學，排練場瞬間充滿家常的生活對話。

為歷史建築注入創新與均衡美學 完美融合現代優雅風格

位於紐約布魯克林的室內暨照明設計工作室Workstead與美國出版商Rizzoli合作，出版了第一本室內設計專書，內容蒐錄了過去10年間該工作室深受好評且具指標性的住宅設計項目。

輕弭喧囂沉醉漫藍 傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳

比鄰台中火車站，五十多年歷史的老街屋，藉由 易寬設計 張華騫 設計總監 對生活本質及美學的見地，被打造為一處傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳，讓賓客享受美食之餘，也能沉浸場域給予的文化氛圍。

國境之南城堡莊園 品味歐式美學

儘管是曾經造訪過的城市，也會因體驗的方式有所不同，而帶來全新的感受與感動。有行旅「小歐洲城堡莊園」行程，將帶領旅人感受不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。