幫長輩顧健康！年節送這十大保健食品就對了 冠軍是這款

送這些禮物討長輩歡心！

不管是慶祝年節，或是拜訪親戚長輩，只要帶上一份合適的禮物，就能馬上在對方心中留下美好的印象，送禮的人也會覺得相當有面子。對於長輩來說，最好的禮物非屬「健康」莫屬！因此保健食品是個兼顧體面與實用的好選擇。

不過保健食品那麼多，究竟送哪種才是長輩最需要的呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些長輩命定保健食品，跟著這樣送禮，讓你輕鬆獲得長輩緣、展現用心與孝心！



image source：unsplash（示意圖）



NO. 1 益生菌／乳酸菌

長輩由於體力下降，時常會久坐不動、不運動，再加上器官功能逐漸衰退，導致消化不良、便秘等情形，因此送益生菌當禮物不只體面也很實用。

其實腸道不只用來消化吸收食物，許多研究也證實，腸道內佈滿非常完整的神經元，腸道菌群還會影響到大腦的認知功能與情緒，腸道因而有「第二個大腦」之稱，若適當補充益生菌、調節腸道菌叢，就可能放鬆緊繃情緒，心情好了之後也更能幫助入睡。

InSeed益喜氏的PS128好欣情益生菌就榮獲美國GRAS認證，擁有19國21項專利與臨床試驗認證，能夠幫助調節快樂因子，「吃」出好心情，網友讚「可以提升老年人睡眠品質的益生菌真的很不錯」、「吃過好多粉狀的都很甜，這款是淡淡香蕉味好讚」。

image source：InSeed 益喜氏

NO. 2 人蔘

人蔘自古有「藥王」之稱，以前人蔘取得不易，只有有錢人家、貴族才能享用，故人蔘一般給人一種「貴氣」的印象，送給長輩當禮物相當氣派。人蔘依據產地、製法、種類各有不同的營養成分，不過通常都可用來滋補強身，抵抗力差、身體虛弱的長輩可以適當補充人蔘，有些品牌也會推出小包裝的人蔘飲，像是桂格5X人蔘精華飲每包才15ml，網友表示「小小一包攜帶很方便」、「送人蔘就有種高級的感覺」。

延伸閱讀：帝王食補、霸味、阿蘭姐我都愛！大台北十大薑母鴨店家火速吃起來

image source: 桂格

NO. 3 葉黃素

現在許多長輩都會使用智慧型手機，過度用眼可能會加快視力退化、眼睛乾澀等問題，最常見的眼睛疾病就是白內障與黃斑部病變。葉黃素是類胡蘿蔔素的一種，具有吸收光線、過濾藍光的特性，就像幫視網膜戴上防護罩一樣，人體無法自己製造葉黃素，必須透過飲食補充，如果擔心長輩平時攝取不足，就可以送葉黃素當禮物，網友指出「我媽超愛滑手機，我都送她葉黃素，她還滿愛的」。

延伸閱讀：跟氣炸鍋差在哪？盤點10大網友熱議「氣炸烤箱」品牌 教你怎麼買才聰明

NO. 4 綜合維他命

綜合維他命通常會涵蓋多種維生素群，包含維生素A、B、C、D、E等，只要吃一顆就能補充各種人體無法自行製造的營養素，例如長輩如果沒有定期接觸陽光，就可能缺乏保持骨骼與牙齒健康的維他命D，這時就能藉由綜合維他命補充，網友認為「如果長輩不喜歡每天吃很多種保健食品、瓶瓶罐罐，綜合維他命還滿方便的。」

延伸閱讀：跟老化肌膚說掰掰！2021年熟女最愛養顏聖品排名 第一名陳嘉樺也在喝

NO. 5 滴雞精／熬雞精

滴雞精與熬雞精近年來成為送禮的熱門選擇之一，熬雞精與滴雞精最大差別在於做法，熬雞精顧名思義就是將雞隻加入水分，以細火慢熬煮成；滴雞精則是將雞隻以高溫蒸氣加熱，過程中不添加一滴水，保留雞隻最純粹的營養，若長輩有牙口退化的情形，可適當飲用滴雞精與熬雞精，降低疲勞感，網友表示「現在很多滴雞精都有出隨身包，可隨身攜帶、包裝也很時尚耶！」

延伸閱讀：健康愛顧！15大網路熱議滴雞精品牌 口味評比PK總整理

image source: 娘家養生報

NO. 6 魚油

魚油是從富含脂肪的魚類取出的油脂，內含人體無法自行合成的Omega-3，其中最重要的營養素，就是對人體有益的必需脂肪酸DHA及EPA，DHA為組成大腦、視神經等的主要成分之一，EPA則有降低發炎反應的特性，故適當攝取魚油可以補充不同成份的營養，網友分享，「魚油一般會做成膠囊或是小顆粒，對長輩來說比較好吞嚥。」

延伸閱讀：宅在家竟能「無壓力消風」！超商就能買到的十大輕鬆順暢窈窕飲

NO. 7 燕窩

燕窩被古代皇帝列為宮廷中價值不菲的食材，一直到現在都被視為珍貴的補品之一，因此長輩收到通常都會感到相當欣喜，網友表示「送燕窩很有面子啊」、「送燕窩建議買有認證、通過檢驗的老品牌才不會買到次級品」。燕窩富含唾液酸、蛋白質等人體不可或缺的營養成份，脂肪含量較低，在購買時建議挑選無糖的燕窩，長輩才不會攝取過多的糖分。

延伸閱讀：回到最單純美好的日子！盤點網友熱議天然「純食系」身體乳

image source: 老行家

NO. 8 雞精

對於許多長輩而言，燉完雞的雞湯為精髓所在，故萃取雞隻精華的「雞精」在他們心中是保健聖品之一，再加上有些長輩較易抗拒吃藥丸形狀的補品。雞精外包裝像是飲品，比較能吸引他們嘗試。雞精主要營養就是蛋白質，對於食慾低落或是牙口不好的長輩來說，可以直接補充營養，像是白蘭氏雙認證鷄精通過國家健康食品認證，網友肯定「看起來氣派，長輩又喜歡喝」。

延伸閱讀：咖啡貴族是你？十大值得喝爆的燕麥奶品牌

image source: PChome線上購物

NO. 9 葡萄糖胺

葡萄糖胺為軟骨基質及關節液的主要成分之一，具有保護關節的作用，人體雖然可以自行生成葡萄糖胺，但隨著年紀增長，消耗的速度遠大於生成的速度，容易造成關節退化，甚至導致退化性關節炎，現在天冷長輩不愛起身走動，關節退化問題可能加劇，可以送葡萄糖胺讓他們適當補充營養。不過網友也提及，除了送禮外，盡量多陪長輩出門走走，更能維持他們的健康。

延伸閱讀：滋滋作響的感官盛宴！此生必嚐十大頂級鐵板燒

NO. 10 膠原蛋白

膠原蛋白是人體非常重要的蛋白質之一，通常一聽到膠原蛋白，會先想到是給女性吃的補品，但其實膠原蛋白對於長輩來說也是份不錯的禮物，由於上了年紀，膠原蛋白流失的速度越來越快，導致皮膚失去彈性、出現皺紋等，女性長輩會特別在意，若送膠原蛋白飲或膠原蛋白粉都很不錯，網友表示，「婆婆媽媽應該都滿愛膠原蛋白飲的」、「膠原蛋白飲可以直接喝」。

延伸閱讀：全聯十大網路人氣常溫湯底出爐！拉麵名店稱霸冠亞軍

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月13日至2021年12月12日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『長輩命定保健食品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



