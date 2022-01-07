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阿里山奮起湖河津櫻滿開 太和樟樹湖下周接力登場

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻花況約5至7成，茶園內2棵河津櫻花近滿開。圖／攝影達人黃源明提供
阿里山太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻花況約5至7成，茶園內2棵河津櫻花近滿開。圖／攝影達人黃源明提供

嘉義阿里山進入櫻花極盛期，今年櫻花相較往年早開？「漫步在雲端的阿里山」版主、攝影達人黃源明分享，今年太和村樟樹湖的河津櫻盛開期預估落在1月10至13日盛開，奮起湖周邊花況也不錯，未來幾周緋寒櫻也會陸續綻放。

長年紀錄櫻花花期的黃源明表示，以日系櫻花而言，河津櫻花期僅次緋寒櫻，太和村樟樹湖河津櫻2017、2018年的盛開期落在1月20日前後，2019、2020年是在1月5-9日左右，2021年則是延遲至1月25-28日，2022今年預估會在1月10-13日盛開。

河津櫻在大阿里山區的範圍分布很廣，但黃源明說，最早盛開的河津櫻其實在奮起湖，2019年聖誕節，奮起湖河津櫻已長滿綠葉，對應太和村樟樹湖花期提早約1周。他本周推薦遊客至中和國小附近老街賞櫻。

至於太和村樟樹湖的「櫻穀王」河津櫻，花況約5至7成，黃源明說，觀賞期計下週開始，旁邊的菜園花況也差不多，倒是道路對面茶園也有2棵河津櫻，花況接近滿開，但易達性性不高，建議遠觀。

樟樹湖的河津櫻下周滿開後，隙頂、石棹等地河津櫻將接力登場，然後福爾摩沙櫻(白花山櫻)、重瓣緋寒櫻、椿寒櫻、昭和櫻等，也都會是1月下旬至2月的櫻花季主角。

阿里山地區緋寒櫻12月起陸續盛開，黃源明觀察，目前台18線阿里山公路十字路至阿里山路段，緋寒櫻正「怒放」，只是大部分路段無法停車，建議用眼睛欣賞。

阿里山奮起湖地區河津櫻花況正值顛峰，黃源明推薦遊客賞櫻可到中和國小附近老街。圖／黃源明提供
阿里山奮起湖地區河津櫻花況正值顛峰，黃源明推薦遊客賞櫻可到中和國小附近老街。圖／黃源明提供
台18線阿里山公路上緋寒櫻也陸續盛開，但攝影達人黃源明建議不在路邊停車，遠觀即可。圖／黃源明提供
台18線阿里山公路上緋寒櫻也陸續盛開，但攝影達人黃源明建議不在路邊停車，遠觀即可。圖／黃源明提供
阿里山奮起湖地區河津櫻花況正值顛峰，黃源明推薦遊客賞櫻可到中和國小附近老街。圖／黃源明提供
阿里山奮起湖地區河津櫻花況正值顛峰，黃源明推薦遊客賞櫻可到中和國小附近老街。圖／黃源明提供
台18線阿里山公路上緋寒櫻也陸續盛開，但攝影達人黃源明建議不在路邊停車，遠觀即可。圖／黃源明提供
台18線阿里山公路上緋寒櫻也陸續盛開，但攝影達人黃源明建議不在路邊停車，遠觀即可。圖／黃源明提供

河津櫻 櫻花季 阿里山

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