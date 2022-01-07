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小朋友最開心！超萌「米奇餅乾、胖虎蛋捲」年節禮盒

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
BAC今年推出「汪得虎 米奇造型手工曲奇」禮盒，每盒450元。圖／BAC提供
BAC今年推出「汪得虎 米奇造型手工曲奇」禮盒，每盒450元。圖／BAC提供

送禮不僅大人開心，小朋友也能很開心！台灣唯一獲迪士尼授權的蛋糕品牌「BAC」，今年以米奇、布魯托為主角，推出應景的年節餅乾禮盒，經典的米奇大頭造型餅乾，勢必能擄獲小朋友的心。至於手工蛋捲「鬍子國王」則攜手不二馬大叔，以招牌的圓滾滾胖虎為主題，推出3種不同的造型禮盒，同樣增添年節的可愛趣味。

在網路上頗具人氣的台灣手工蛋捲「鬍子國王」，今年特別與不二馬大叔合作，聯名推出3款「猛虎蛋捲禮盒」，藉由圓滾滾的胖虎形象與淘氣的吉祥話，共同陪伴民眾喜迎新年。其中「猛虎大三元」禮盒，內含有日本淺草海苔、研磨黑金剛花生醬、法國巧克力等3種經典款口味的蛋捲輕巧瓶，瓶身則使用吉祥話配上超萌胖虎、貓掌肉球腳印，為贈禮增添趣味，每盒830元。「猛虎發財」禮盒則使用胖虎的滿版大臉作為包裝，採2罐輕巧瓶的組合，共有黑麥＋奶油、奶油＋巧克力、海苔＋巧克力等3種組合可供選擇，每盒430元。至於「猛虎招財典藏紅」蛋捲禮盒，使用胖虎帶小虎的招財造型，內容物則是主打長蛋捲，共有法國石磨黑麥頂級奶油蛋捲、日本細製麵粉頂級奶油蛋捲各10入，每盒890元。

繼推出「米奇造型手工曲奇餅－米奇好朋友」後，「BAC」今年推出「汪得虎 米奇造型手工曲奇」禮盒，以米奇與布魯托作為主角，一同應景換上大紅色禮服現身。禮盒內含的全新口味餅乾，使用經典奶油加上杏仁片，打造出酥脆芬芳的討喜滋味，造型則是經典的米奇大頭頭像，增添品嚐樂趣，自即日起開放預購，1月10日正式開賣，每盒18入，售價450元。

鬍子國王聯名不二馬大叔推出3款「猛虎蛋捲禮盒」。圖／鬍子國王提供
鬍子國王聯名不二馬大叔推出3款「猛虎蛋捲禮盒」。圖／鬍子國王提供

巧克力 法國 日本

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