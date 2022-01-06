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加入「日本第4調味料」！鳥喜「特別餐」飄宮崎柑橘香

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
橙醋雞肉半敲燒。圖／台北鳥喜提供
橙醋雞肉半敲燒。圖／台北鳥喜提供

為了喚醒民眾在日本的美食回憶，在台推廣九州日向市食材的「日商夢多貿易公司」，本次攜手「台北鳥喜」，自即日起至1月20日期間，以日向夏蜜柑、多穀飯、燒酎等元素，推出「日向特別套餐」，讓民眾感受日向市的特色與食材滋味。

創立於2015年的「日商夢多貿易股份有限公司」，乃是宮崎縣官方為了推廣在地文化、美食所創立的品牌，並於今年以宮崎縣日向市為主打，在台推出「MITSUISHI日向夏蜜柑沙拉醬」，以及日本高級飯店愛用的「平兵衛酢柑橘果汁」、全新的「BANBO*DELI 給自己的獎勵！健康多穀飯」、老舖製作的「平兵衛醋柑橘羊羹」、「日向AKUGARE 14°EXCELLENT燒酎」共5款全新商品。其中宮崎獨有的「日向夏蜜柑」為世界珍稀的柑橘類，富有飽滿果汁，而以日向夏蜜柑製成的「日向夏蜜柑沙拉醬」，過去曾獲得日本伴手禮大賞金賞、全國調味醬料第4名等肯定。

此次台北鳥喜將經典料理結合日向特色產品，推出「日向特別套餐」。套餐中的「日向夏野菇溫沙拉」使用奶油野菇、雞胸肉增加溫暖感，再加上MITSUISHI日向夏蜜柑沙拉醬帶出帶有層次風味。「橙醋雞肉半敲燒」則以平兵衛酢柑橘果汁混調濃口醬油、高湯等熬煮成風格酸甜的醬汁，為碳烤至7分熟的桂丁雞排增添開胃風格。

以經典雞白湯搭配季節蔬菜烹煮的「雞白湯野菜水炊鍋」，運用平兵衛醋柑橘果汁作為沾醬基底，帶來輕盈酸爽的滋味，同時還可搭配由燒鳥醬與健康多穀飯一起炊煮的「野菇雞肉炊飯」，最後再以「平兵衛酢柑橘羊羹」作為結尾，另可選擇「日向AKUGARE 14°EXCELLENT燒酎」或使用平兵衛醋柑橘果汁調製的「燒酎High」作為飲品。套餐中亦會搭配招牌的燒鳥串、野菜串等餐點，每套1,200元。另外「胡同燒肉」全台門市，自1月10日～1月24日期間也推出使用日向夏柚子沙拉醬調製的「醬鴨胸沙拉盤」、「嫩牛沙拉盤」。

日向夏野菇溫沙拉。圖／台北鳥喜提供
日向夏野菇溫沙拉。圖／台北鳥喜提供
雞白湯野菜水炊鍋。圖／台北鳥喜提供
雞白湯野菜水炊鍋。圖／台北鳥喜提供
野菇雞肉炊飯。圖／台北鳥喜提供
野菇雞肉炊飯。圖／台北鳥喜提供

柑橘 套餐

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