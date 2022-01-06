威武霸虎、俏皮大貓 MIKIMOTO虎形胸針圓滿珍珠迎新年

農曆壬寅虎年即將到來，MIKIMOTO特別推出兩款以今年生效老虎為主題的虎形胸針。自古以來，獸中之王的虎象徵強壯與威武，代表著威嚴、權利與榮耀，也是代表吉祥與平安的瑞獸，可驅邪避災。MIKIMOTO黃金款的虎形胸針以黃金雕塑出老虎露出利爪、腳踏圓潤珍珠的霸氣姿態，鏤空的身軀以金屬雕刻的紋理展現動物身體的肌肉線條，高揚虎尾蓄勢待發的樣貌，傳達為新的一年勇往直前、虎虎生風的無畏姿態。

另一款銀製的虎形胸針，老虎收起爪子，將兩只前腳踏在珍珠上，像是頑皮的大貓，優雅、昂首傲視、悠然威武，旨在傳達步步高昇、平安無事的圓滿祝福。MIKIMOTO更以細膩的金雕工藝，在銀質金屬上雕釋出老虎身上溫順的毛流，同時以鏤空雕刻將MIKIMOTO 字樣藏在老虎的軀幹之中，精巧細膩的設計，是新年贈禮或收藏的絕佳選擇。兩款虎形胸針各限量100只，皆採全額付訂、預約販售。 台北101旗艦店與台中新光三越店獨家販售MIKIMOTO M Collection 南洋珍珠鑽戒，18K白金鑲鑽，搭配1顆約12.00-12.49毫米南洋珍珠，31萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供 台北101旗艦店與台中新光三越店獨家販售MIKIMOTO M Collection南洋珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲鑽，搭配1顆約12.50-13.00毫米南洋珍珠，41萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO 南洋黃金珍珠手鍊，18K黃金釦頭、約10.0-10.50毫米南洋黃金珍珠，約42萬元；價格會因珍珠尺寸大小、數量不同、價格有所不同，歡迎店洽。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO南洋黃金珍珠鑽石手環，18K黃金鑲嵌鑽石、約9.50毫米南洋黃金珍珠，S款約28萬1,000元；M款約28萬6,000元；L款約29萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO珍珠Y字墜鍊，18K黃金搭配一顆約7.00毫米日本Akoya珍珠，30,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO珍珠鍊結項鍊長度80公分，18K黃金鍊結搭配11顆日本Akoya珍珠，珍珠尺寸約 6.50-6.75mm，63,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO金虎造型珍珠針式胸針，18K黃金搭配日本約6.00豪米Akoya珍珠，58,000元。圖／MIKIMOTO提供 台北101旗艦店與台中新光三越店獨家販售MIKIMOTO M Collection南洋珍珠鑽石耳環，18K白金鑲鑽，搭配約11.50-12.00毫米南洋珍珠，39萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO珍珠墜鍊，18K黃金搭配一顆約7.00毫米日本Akoya珍珠，35,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO銀虎造型珍珠針式胸針，純銀搭配約6.50毫米日本Akoya珍珠，16,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO珍珠鍊結項鍊長度60公分，18K黃金鍊結搭配13顆日本Akoya珍珠，珍珠尺寸約 6.00-6.25mm，長度約60公分，58,000元。圖／MIKIMOTO提供