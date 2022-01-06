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威武霸虎、俏皮大貓 MIKIMOTO虎形胸針圓滿珍珠迎新年
農曆壬寅虎年即將到來，MIKIMOTO特別推出兩款以今年生效老虎為主題的虎形胸針。自古以來，獸中之王的虎象徵強壯與威武，代表著威嚴、權利與榮耀，也是代表吉祥與平安的瑞獸，可驅邪避災。MIKIMOTO黃金款的虎形胸針以黃金雕塑出老虎露出利爪、腳踏圓潤珍珠的霸氣姿態，鏤空的身軀以金屬雕刻的紋理展現動物身體的肌肉線條，高揚虎尾蓄勢待發的樣貌，傳達為新的一年勇往直前、虎虎生風的無畏姿態。
另一款銀製的虎形胸針，老虎收起爪子，將兩只前腳踏在珍珠上，像是頑皮的大貓，優雅、昂首傲視、悠然威武，旨在傳達步步高昇、平安無事的圓滿祝福。MIKIMOTO更以細膩的金雕工藝，在銀質金屬上雕釋出老虎身上溫順的毛流，同時以鏤空雕刻將MIKIMOTO 字樣藏在老虎的軀幹之中，精巧細膩的設計，是新年贈禮或收藏的絕佳選擇。兩款虎形胸針各限量100只，皆採全額付訂、預約販售。
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