讓頑皮豹穿老虎外衣？YSL新春限定系列搞怪登場！

今年迎來農曆虎年，不少品牌都使用了老虎元素作為設計主題。原本在時尚潮流中就是很具代表性的動物紋類型，「虎紋」也因應農曆新年再度成為眾設計師的新歡。Saint Laurent新上市的新春限定系列，就是以「虎紋」圖騰點綴多種單品，包括服裝、鞋款等，還加入了知名的卡通人物頑皮豹的翻玩肖像，更添趣味。

Saint Laurent新春限定系列主打中性風格，大致可分為三大主軸。其一就是「虎紋」圖騰，開襟針織衫、夾克、圍巾、高跟拖鞋等，都披上狂野個性風的虎紋外觀，而且仔細看會發現，這些虎紋是由一隻隻老虎組成的，瞬間能感受到一股野生動物聚集的霸氣。另一部分就是採大地色調的包款，包含Niki與Manhattan，皮革紋路也令人聯想到老虎棲息地的石塊景致。