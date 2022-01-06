讓頑皮豹穿老虎外衣？YSL新春限定系列搞怪登場！
今年迎來農曆虎年，不少品牌都使用了老虎元素作為設計主題。原本在時尚潮流中就是很具代表性的動物紋類型，「虎紋」也因應農曆新年再度成為眾設計師的新歡。Saint Laurent新上市的新春限定系列，就是以「虎紋」圖騰點綴多種單品，包括服裝、鞋款等，還加入了知名的卡通人物頑皮豹的翻玩肖像，更添趣味。
Saint Laurent新春限定系列主打中性風格，大致可分為三大主軸。其一就是「虎紋」圖騰，開襟針織衫、夾克、圍巾、高跟拖鞋等，都披上狂野個性風的虎紋外觀，而且仔細看會發現，這些虎紋是由一隻隻老虎組成的，瞬間能感受到一股野生動物聚集的霸氣。另一部分就是採大地色調的包款，包含Niki與Manhattan，皮革紋路也令人聯想到老虎棲息地的石塊景致。
最後就是許多人熟悉的頑皮豹系列，因為是虎年，Saint Laurent特別讓這隻以粉紅色外貌出名的豹換上虎紋外衣，打造黑色帽T和造型吊飾，滿足喜愛個性童趣風的人。全系列目前已於官網全面上市，全台實體精品店則會在1月中開賣。
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