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讓頑皮豹穿老虎外衣？YSL新春限定系列搞怪登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent新上市的新春限定系列，以「虎紋」圖騰點綴多種單品，包括服裝、鞋款等，還加入了知名的卡通人物頑皮豹的翻玩肖像，更添趣味。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent新上市的新春限定系列，以「虎紋」圖騰點綴多種單品，包括服裝、鞋款等，還加入了知名的卡通人物頑皮豹的翻玩肖像，更添趣味。圖／Saint Laurent提供

今年迎來農曆虎年，不少品牌都使用了老虎元素作為設計主題。原本在時尚潮流中就是很具代表性的動物紋類型，「虎紋」也因應農曆新年再度成為眾設計師的新歡。Saint Laurent新上市的新春限定系列，就是以「虎紋」圖騰點綴多種單品，包括服裝、鞋款等，還加入了知名的卡通人物頑皮豹的翻玩肖像，更添趣味。

Saint Laurent新春限定系列主打中性風格，大致可分為三大主軸。其一就是「虎紋」圖騰，開襟針織衫、夾克、圍巾、高跟拖鞋等，都披上狂野個性風的虎紋外觀，而且仔細看會發現，這些虎紋是由一隻隻老虎組成的，瞬間能感受到一股野生動物聚集的霸氣。另一部分就是採大地色調的包款，包含Niki與Manhattan，皮革紋路也令人聯想到老虎棲息地的石塊景致。

最後就是許多人熟悉的頑皮豹系列，因為是虎年，Saint Laurent特別讓這隻以粉紅色外貌出名的豹換上虎紋外衣，打造黑色帽T和造型吊飾，滿足喜愛個性童趣風的人。全系列目前已於官網全面上市，全台實體精品店則會在1月中開賣。

虎紋針織開襟外套，55,400元。圖／Saint Laurent提供
虎紋針織開襟外套，55,400元。圖／Saint Laurent提供
Niki Baby摩卡咖啡色鍊條小型肩背包，71,900元。圖／Saint Laurent提供
Niki Baby摩卡咖啡色鍊條小型肩背包，71,900元。圖／Saint Laurent提供
虎紋短版泰迪夾克，99,250元。圖／Saint Laurent提供
虎紋短版泰迪夾克，99,250元。圖／Saint Laurent提供
Manhattan焦糖褐色小型肩背包，77,900元。圖／Saint Laurent提供
Manhattan焦糖褐色小型肩背包，77,900元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent新上市的新春限定系列，以「虎紋」圖騰點綴多種單品，包括服裝、鞋款等，還加入了知名的卡通人物頑皮豹的翻玩肖像，更添趣味。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent新上市的新春限定系列，以「虎紋」圖騰點綴多種單品，包括服裝、鞋款等，還加入了知名的卡通人物頑皮豹的翻玩肖像，更添趣味。圖／Saint Laurent提供
金屬頑皮豹造型吊飾，12,800 (701361_J163W_0568_A).jpg
金屬頑皮豹造型吊飾，12,800 (701361_J163W_0568_A).jpg
虎紋絲質襯衫，41,450元。圖／Saint Laurent提供
虎紋絲質襯衫，41,450元。圖／Saint Laurent提供
虎紋羊毛圍巾，21,550元。圖／Saint Laurent提供
虎紋羊毛圍巾，21,550元。圖／Saint Laurent提供
虎紋高跟拖鞋，30,100元。圖／Saint Laurent提供
虎紋高跟拖鞋，30,100元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent特別讓頑皮豹換上虎紋外衣，打造黑色帽T和造型吊飾，滿足喜愛個性童趣風的人。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent特別讓頑皮豹換上虎紋外衣，打造黑色帽T和造型吊飾，滿足喜愛個性童趣風的人。圖／Saint Laurent提供
Teddy虎紋與亮面小牛皮皮鞋，29,450元。圖／Saint Laurent提供
Teddy虎紋與亮面小牛皮皮鞋，29,450元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent新上市的新春限定系列，以「虎紋」圖騰點綴多種單品。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent新上市的新春限定系列，以「虎紋」圖騰點綴多種單品。圖／Saint Laurent提供

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