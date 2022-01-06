限時9天！全聯黃金年貨日PX Pay儲值金支付滿千贈800點

迎接農曆新年，全聯福利中心陪你搞定過年大小事，自1月7日至2月10日推出春節活動「福利熊陪您過新年」，為期35天省錢開跑，整合線上線下資源推出7大主題活動、約6,000項商品回饋，不論是年前的掃除用品、除夕的團圓食材，還是年節送禮的禮盒、過年聚會的零食點心等，通通都能在全聯一次購足。

其中更於指定9天推出「黃金年貨日」，期間使用PX Pay儲值金支付單筆每滿1,000元加贈800福利點，最高享8%回饋，「PXGo!全聯線上購」與線下同步享有優惠。其中1月8日至1月23日期間每週六日限定6天搭配年終大掃除，購買全店日用品單筆每滿1,000元還可現折100元，等於最高可享16.3%回饋。

活動期間，還有「超過200款年節禮盒挑戰市場最低價」、持福利卡單筆每滿400元，登錄抽千萬福利點」、「年貨大街指定品全聯價8折起」、「持福利卡購買品牌月同品牌全系列單筆每滿400元送80福利點」、「全店單筆每滿1,000元限量送福利熊喀嚓筆隨機1支」等活動同步登場，優惠疊加折扣省更多。

如果不想到門市採購，透過「PXGo!全聯線上購」也買得到多款精選休閒零食、保健營養禮盒，再享獨家超值回饋，甚至推出寵物冷凍年菜禮盒預購，宅配到家免運費，提前預購並輸入指定折價券號「CNY2022」，不限金額再享8.8折。

1月7日至1月20日期間，消費者凡於PXGo!購買年貨禮盒專區商品，單筆累計滿800元以上，還可獲得168元虎利金（小時達折價券1張），提供消費者體驗小時達生鮮雜貨快送到家；另透過線上轉贈功能，動動手指就能把禮盒傳給遠距親朋好友，你送禮盒，PXGo!再送你500福利點。適逢全聯小時達週年慶，1月7日至1月27日期間單筆消費還可享7.5折，最高可折200元。