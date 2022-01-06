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Pandora新串飾三個幸運符碼一次擁有 會員限定款曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
全新Pandora Symbols and Colours象徵符碼系列為2022年開始的新旅程帶來幸運與守護。圖／Pandora提供
全新Pandora Symbols and Colours象徵符碼系列為2022年開始的新旅程帶來幸運與守護。圖／Pandora提供

邁入嶄新的2022年，丹麥品牌Pandora帶來全新Symbols and Colours 象徵符碼系列，將全知之眼、「法蒂瑪之手」（Hand of Hamsa）、陰陽太極符號、羅盤、馬蹄鐵、瓢蟲、天使羽翼...等古老象徵標誌，以及能夠賦予各種意義的色彩納入珠寶設計中，創造出專屬於個人的珠寶護身符。

而本季Pandora更首次推出三面串飾，將多重寓意集結唯一：靈性象徵三面串飾以鍍14k玫瑰金打造，分別刻畫了招來祝福的「法蒂瑪之手」、鑲嵌湛藍色鋯石代表象徵上帝法眼的全知眼，以及以白色琺瑯勾勒寓意天使訊息的羽毛。幸運象徵三面串飾以925銀打造，三面各細緻刻劃了象徵幸運地四葉草、馬蹄鐵與瓢蟲，分別鑲嵌綠色鋯石、藍色鋯石與紅色琺瑯。

色每個色彩都有個別的意義，這次Pandora在鏤空金屬勾勒出的永恆之圓上結合彩色寶石，無論是生日月份代表色、最喜歡的顏色或某段最特殊的記憶，藉由配襯不同顏色的珠寶，展現自我、訴說屬於自己的故事。除了串飾，項鍊與戒指則點綴上粉色調的天使羽翼愛心，透過天使的翅膀象徵著愛與守護。

品牌每年為會員推出專屬限定款的串飾，2022年則以「當瓢蟲落在身上時，許個願，好運就會降臨」的說法為靈感，以瓢蟲的造型，作為希望和好運的標誌性象徵。雙色調金屬和可活動的翅膀設計，中心鑲嵌著一顆心，其上綴上一顆閃亮的實驗室培育鑽石；背面則鐫刻Hope has wings字樣，象徵帶著熾熱的心、展開翅膀，讓夢想在2022高飛。

湖藍寶石永恆之圓串飾，1,580元。圖／Pandora提供
湖藍寶石永恆之圓串飾，1,580元。圖／Pandora提供
陰陽符號吊飾組，2,880元。圖／Pandora提供
陰陽符號吊飾組，2,880元。圖／Pandora提供
靈性象徵三面串飾，3,280元。圖／Pandora提供
靈性象徵三面串飾，3,280元。圖／Pandora提供
幸運象徵三面串飾，2,080元。圖／Pandora提供
幸運象徵三面串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Club 2022愛心瓢蟲吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora Club 2022愛心瓢蟲吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
全新Pandora Symbols and Colours象徵符碼系列為2022年開始的新旅程帶來幸運與守護。圖／Pandora提供
全新Pandora Symbols and Colours象徵符碼系列為2022年開始的新旅程帶來幸運與守護。圖／Pandora提供

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