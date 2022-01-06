OSIM沙發小天后搶眼3色登場 坐、躺、按摩3合1 打造小宅最實用家具

房價飆漲加上小家庭人口結構轉變，25坪以下的小坪數屋型成為熱門選擇，想要讓小宅也能有舒適的休閒空間，「多功能家具」格外受到年輕族群歡迎。OSIM搶在農曆年前推出「沙發小天后」新品，以結合沙發與全身按摩椅的設計，可坐可躺，時尚簡潔的外型及不佔空間的體積，能夠輕易融入不同風格的家居，再搭配OSIM獨家V手按摩科技，期望帶動「2人+1座」的沙發新潮流。

資深軟裝設計顧問Carol分享：「在為小坪數家庭再改造時，業主通常最重視如何讓空間運用更加靈活，且希望透過幾個畫龍點睛的家具，讓家裡氛圍煥然一新，所以選擇顏色及外觀好搭配原有家具，並附有多功能、好收納的機能性家具就顯得相當重要！」

OSIM沙發小天后結合沙發、躺椅、按摩椅多功能，平常放著就是個舒適的單人沙發，椅背還可以透過App調整升降，也可輕鬆轉換成躺椅模式，105°～120°符合人體工學的設計，讓人可以最舒適的角度隨時躺著追劇、看書或閉目養神。翻開下方可收納的腳部按摩器，OSIM沙發小天后也能一鍵切換為全身按摩椅，採用專利V手按摩科技，結合720度按摩球，模擬專業按摩師手指的張合按摩手法，能服貼身體曲線滾動，進行強勁深層的按摩。而這次更是OSIM首度將App下載按摩程式的功能首度下放至小沙發機種，還附上藍牙音響、USB插孔等便利功能，以更實惠的價格就能享受頂級按摩椅的體驗。