隱藏飛虎好低調！IWC推新飛行員計時腕表41虎年特別版
為了迎接農曆虎年的到來，瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）推出一只新款的飛行員計時腕表41虎年特別版，以醒目、「大人味」的勃根地紅同時運用在面盤與漸層小牛皮表帶，並具備宛如飛越猛虎的鏤空自動盤，低調飛越全新一年。
東方的農曆年份將在2022年的2月1日邁向虎年的全新開端，不少高級鐘表品牌則選擇以琺瑯、精雕等不同工藝，在面盤注入猛虎關於力量、權勢的意念。本次新款的虎年概念腕表，則以品牌的飛行員計時碼表41毫米為基礎，精鋼表殼並使用了罕見的酒紅色視覺，但包含12點鐘方向的三角形時標、阿拉伯數字時標，都是原有的系列表款的經典設計，而酒紅色也宛如一次東、西方的折衷，兼容了喜氣與葡萄豐收的聯想。
品牌自製的69380自動上鍊機芯具備停秒裝置、旋入式表冠，並具備46小時動力儲存。41毫米的精鋼表殼，則同時合適於男性或女士配戴。最特別之處，還在於鏤空的自動盤雕刻了一只騰空而起的飛虎，讓人聯想到過往飛翔於天際的「飛虎隊」。全球限量500只，僅在IWC專賣店中販售。
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