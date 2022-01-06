限時快閃！G&M攜手小後苑大直 3大經典調酒一次滿足

甫發表全世界最高酒齡80年格蘭利威酒廠單一麥芽威士忌的高登麥克菲爾（G&M，Gordon & MacPhail），特別與小後苑大直合作推出「威士忌經典調酒&主題套酒快閃活動」，即日起至2022年1月23日，只要到小後苑大直，就能品飲到高登麥克菲爾以核心系列威士忌「酒廠印記系列（Gordon & MacPhail Distillery Labels）」與「行家首選系列（Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice）」所呈現的「百年友誼」、「木桶專家」與「精細工藝」三款風味主題威士忌。

針對喜愛調酒、輕鬆品飲的消費者，小後苑大直更特別以高登麥克菲爾探索系列布納哈本11年雪莉桶單一麥芽威士忌，演繹三款經典調酒「Old Fashion——河口綠灣（Bunnahabhain Bay）」、「Whisky Sour——雜貨店珍藏（Grocery Store Collection）」、「Highball——木之息」。不僅如此，小後苑大直全新推出兩款新菜「海味沙拉」與「百合根燉牛舌」，搭配三款調酒，完美詮釋小後苑大直在餐酒搭配的專業。

廷漢企業行銷總監Matty Huang表示，具126年歷史的高登麥克菲爾是威士忌饕客非常喜愛品飲與收藏的威士忌，因優質且珍稀的供應，不易於大眾市場所見。透過這次與小後苑大直合作相當令人振奮，可以讓喜愛威士忌的行家、剛入門威士忌的朋友、喜愛調酒的朋友，以不同威士忌套組、調酒，在小後苑大直舒適的空間與威士忌專業的服務人員的介紹下，更了解到高登麥克菲爾透過威士忌所呈現的百年工藝與傳承精神。 廷漢企業董事長Michael Cottingham（左），執行長Steven Parker。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 G&M三大主題套酒威士忌。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康