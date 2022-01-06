絕對浪漫與愛意！Jo Malone首推4款玫瑰花語系列新香氛

一提到浪漫愛情的象徵，絕對會想到玫瑰花，而玫瑰花從外型到香味，一直是許多人夢幻的花中女王，英倫香氛品牌Jo Malone London首次推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」，4款不同香味風格，滿足從喜歡清新柔美到神秘性感的香迷們，並採用限量玻璃瓶身，加上手寫設計、緞帶點綴，讓日常生活變得更浪漫。

Jo Malone London過去曾在不同的限定系列中，創造出不同風格的玫瑰香水，但此次是同一系列以玫瑰為主題，並嘗試運用不同品種的玫瑰花香調，邀請不同的調香師創作，4款香氛各有個性與迷人之處。

想要充滿愛情的感覺，玫瑰與星玉蘭限定版香水帶來溫暖的香氛，以星玉蘭與大馬士革玫瑰結合， 搭配廣藿香與溫暖的琥珀，是會讓人迷戀的香調；清新甜美的可選胭紅玫瑰限定版香水，有著粉紅玫瑰花瓣的甜美感，搭配羅勒與荔枝、白麝香，是讓人難以忘懷的初戀甜美滋味。

紅玫瑰限定版香水的靈感，來自世上7種經典玫瑰的靈感結合，以檸檬、紫羅蘭葉襯托出玫瑰的清澈感，彷彿剛剛摘下的玫瑰花瓣，潔淨又明亮的香氣；絲絨玫瑰與烏木限量版芳醇香水運用大馬士革玫瑰，搭配以煙醺烏木、丁香與果仁糖，是最奢華性感的香調。