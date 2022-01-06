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絕對浪漫與愛意！Jo Malone首推4款玫瑰花語系列新香氛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」香氛。圖／Jo Malone London提供

一提到浪漫愛情的象徵，絕對會想到玫瑰花，而玫瑰花從外型到香味，一直是許多人夢幻的花中女王，英倫香氛品牌Jo Malone London首次推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」，4款不同香味風格，滿足從喜歡清新柔美到神秘性感的香迷們，並採用限量玻璃瓶身，加上手寫設計、緞帶點綴，讓日常生活變得更浪漫。

Jo Malone London過去曾在不同的限定系列中，創造出不同風格的玫瑰香水，但此次是同一系列以玫瑰為主題，並嘗試運用不同品種的玫瑰花香調，邀請不同的調香師創作，4款香氛各有個性與迷人之處。

想要充滿愛情的感覺，玫瑰與星玉蘭限定版香水帶來溫暖的香氛，以星玉蘭與大馬士革玫瑰結合， 搭配廣藿香與溫暖的琥珀，是會讓人迷戀的香調；清新甜美的可選胭紅玫瑰限定版香水，有著粉紅玫瑰花瓣的甜美感，搭配羅勒與荔枝、白麝香，是讓人難以忘懷的初戀甜美滋味。

紅玫瑰限定版香水的靈感，來自世上7種經典玫瑰的靈感結合，以檸檬、紫羅蘭葉襯托出玫瑰的清澈感，彷彿剛剛摘下的玫瑰花瓣，潔淨又明亮的香氣；絲絨玫瑰與烏木限量版芳醇香水運用大馬士革玫瑰，搭配以煙醺烏木、丁香與果仁糖，是最奢華性感的香調。

另有三款香氛產品，包括紅玫瑰限量版香氛工藝蠟燭、限量版擴香與絲絨玫瑰與烏木限量版香氛工藝蠟燭。

Jo Malone London玫瑰與星玉蘭限定版香水／50ml／3,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London玫瑰與星玉蘭限定版香水／50ml／3,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London胭紅玫瑰限定版香水／50ml／3,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London胭紅玫瑰限定版香水／50ml／3,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London紅玫瑰限定版香水 ／100ml／5,450元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London紅玫瑰限定版香水 ／100ml／5,450元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London絲絨玫瑰與烏木限量版芳醇香水 ／50ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London絲絨玫瑰與烏木限量版芳醇香水 ／50ml／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London以花中女王「玫瑰」為主題，推出玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London以花中女王「玫瑰」為主題，推出玫瑰花語系列香氛。圖／Jo Malone London提供

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