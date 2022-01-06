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日立慈善盃女子高爾夫菁英賽明開打 看球賽做公益 一起愛台灣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣社長菊地正幸（左三）及總經理羅淮正（左二）與貴賓們共同主持2022日立慈善盃開賽記者會。圖／日立冷氣提供
日立冷氣社長菊地正幸（左三）及總經理羅淮正（左二）與貴賓們共同主持2022日立慈善盃開賽記者會。圖／日立冷氣提供

不畏寒冷天氣與疫情影響，結合體育與慈善的第十四屆「日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」愛心開打，日立冷氣將選手的熱血、觀眾的熱情化為滿滿的愛心，為公益團體寒冬送暖。作為年度女子職業高球巡迴賽的首場賽事，日立慈善盃以高額積分與獎金吸引眾多台灣好手角逐后冠，選手錢珮芸在去年強勢奪冠，創下日立慈善盃賽史最低總桿成績，能否完成連霸挑戰特別受到矚目。今年因疫情改由網路、電視雙平台轉播賽事，邀請民眾一起「看球賽做公益」，和日立冷氣一起為選手加油。

日立慈善盃以「幫助公益團體」和「創造國內職業高爾夫選手的培育環境」為比賽宗旨，結合體育與慈善二大理念，開啟台灣慈善公益賽事先河，匯聚各界愛的力量，作為業界表率拋磚引玉，將賽事收入捐贈至十大公益團體，累計至今捐款總額突破七千八百萬元，充滿愛心的賽事精神，使日立慈善盃的光環更加純粹而溫暖。

日立冷氣深耕台灣超過半世紀，身為全台最大變頻空調製造廠，不僅大力支持在台舉辦的國際相關體育賽事，更將關懷延伸，從公益、教育等其他面向著手，長期贊助國際自由車環台賽、台北羽球公開賽、Challenge Taiwan鐵人三項、嘉義市國際管樂節、台灣燈會等，讓世界看見台灣；亦前進偏鄉學校捐贈空調產品提升莘莘學子生活環境，對慈善公益的投入備受肯定，五度榮獲「天下企業公民獎」外商企業組第一名，讓人們無論身在何方，都能「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。

本屆日立慈善盃因應防疫需求暫停售票，且不提供接駁服務。改由網路、電視雙平台轉播賽事，1月8、9日下午13:00於民視無線台、民視新聞YouTube頻道及TLPGA粉絲團均有直播服務，邀請各地球迷朋友線上共襄盛舉，一同傳遞幸福。

第14屆日立慈善盃高球賽愛心開打，日立冷氣社長菊地正幸（後排左四）與總經理羅淮正（後排左三）與貴賓及選手們出席2022日立慈善盃開賽記者會。圖／日立冷氣提供
第14屆日立慈善盃高球賽愛心開打，日立冷氣社長菊地正幸（後排左四）與總經理羅淮正（後排左三）與貴賓及選手們出席2022日立慈善盃開賽記者會。圖／日立冷氣提供

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