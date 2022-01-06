漢堡王「美式水牛城辣醬堡」登場！ 還有辣雞翅、辣薯條

「漢堡王」本次以辣椒、蒜頭、白醋等調味料為基礎，特製出符合台灣人口味的「美式水牛城辣醬」，主打酸香風味、小辣入味，並自1月11日起推出一系列水牛城系列餐點。其中「水牛城重磅雙層牛堡」使用美式水牛城辣醬汁，搭配上法式酸甜芥末籽醬、西洋芹，再配上雙層澳洲火烤純牛肉排（共8.8盎司），帶來清新不膩且微微酸辣的美式滋味，單點179元，套餐219元。另外還有搭配雙層去骨雞腿排的「水牛城重磅雙層辣雞堡」，單點169元，套餐209元。

同時漢堡王也有主打單片肉的「水牛城重磅牛堡」與「水牛城重磅辣雞腿堡」，單點各為129、119元，套餐則各為169、159元。另外並以特製的水牛城辣醬為靈魂，搭配上不同點心，推出「水牛城辣雞塊」、「水牛城辣雞翅」、「水牛城辣味薯」等特色餐點，每份49元起。