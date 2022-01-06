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漢堡王「美式水牛城辣醬堡」登場！ 還有辣雞翅、辣薯條
「漢堡王」本次以辣椒、蒜頭、白醋等調味料為基礎，特製出符合台灣人口味的「美式水牛城辣醬」，主打酸香風味、小辣入味，並自1月11日起推出一系列水牛城系列餐點。其中「水牛城重磅雙層牛堡」使用美式水牛城辣醬汁，搭配上法式酸甜芥末籽醬、西洋芹，再配上雙層澳洲火烤純牛肉排（共8.8盎司），帶來清新不膩且微微酸辣的美式滋味，單點179元，套餐219元。另外還有搭配雙層去骨雞腿排的「水牛城重磅雙層辣雞堡」，單點169元，套餐209元。
同時漢堡王也有主打單片肉的「水牛城重磅牛堡」與「水牛城重磅辣雞腿堡」，單點各為129、119元，套餐則各為169、159元。另外並以特製的水牛城辣醬為靈魂，搭配上不同點心，推出「水牛城辣雞塊」、「水牛城辣雞翅」、「水牛城辣味薯」等特色餐點，每份49元起。
「肯德基」此次則與世界展望會合作，推出愛心餐券認購公益活動，並邀請在華燈初上中飾演黃百合的謝欣穎擔任公益大使。自即日起至1月24日期間，消費者可至全台肯德基、線上認購愛心餐券，每張面額100元，可供弱勢孩童兌換2塊咔啦脆雞、小份脆薯、1杯小杯可樂，總價值182元，讓民眾一同送愛心。
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