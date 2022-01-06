Nautica Japan正式登陸INVINCIBLE 網「又要開始排隊了嗎？」

也許來自美國的休閒服飾NAUTICA對你來說是個老氣的品牌，但支線Nautica Japan在近年的日本卻是火紅到不行，成為潮流人的必備品牌之一。因此，在今年跳脫選品店、鞋店框架的INVINCIBLE正式洽談引進，消息曝光就引起熱議，網友更表示「所以又要開始排隊買了？」高人氣可見一斑。

Nautica Japan能夠在潮流時尚圈掀起討論，原因就在於現任創意總監為前《POPEYE》雜誌的造型師長谷川昭雄，他與當時的總編輯木下孝浩先生，聯手讓「City Boy」成為日本男性競相效仿的生活型態。而Nautica Japan就是City Boy 2.0版本的再延續，有著寬鬆的剪裁，加上男、女都能穿著的設計特色，因此一推出就大受歡迎。

Nautica Japan就是City Boy 2.0版本的再延續，有著寬鬆的剪裁，加上男、女都能穿著的設計特色。圖／INVINCIBLE提供

今年迎來品牌創立15周年的INVINCIBLE不再定位是選品店或潮鞋店，而是轉變成品牌規劃的多元身份，因此在2022年開始，就選擇引進Nautica Japan來台販售。眾所周知，長谷川昭雄多年來都和INVINCIBLE的經營者是好友，更曾多次跨界合作，引進Nautica Japan除了是支持之外，也是希望豐富台灣消費者的穿搭選擇。

從寬鬆俐落的連帽上衣、大學衫到棉褲等基本款單品，皆以極為簡約姿態貼近每個人的日常，在任何生活場景或風格裡皆不違和，就是Nautica Japan的訴求。實穿又物美價廉的定位，提供率性又不失高質感的City Boy風格。而INVINCIBLE也以「無可取代的日常 INVINCIBLE DAILY」為主軸，來替Nautica Japan定調視覺形象，呈現在忙碌壅塞都市中，依舊不放棄用自己的生活美學，堆疊出專屬個人「無可取代的日常」面貌。

Nautica Japan能在潮流時尚圈掀起討論，原因就在於現任創意總監為前《POPEYE》雜誌的造型師長谷川昭雄。圖／INVINCIBLE提供

跳脫選品店、鞋店框架的INVINCIBLE正式洽談引進Nautica Japan，消息曝光就引起熱議。圖／INVINCIBLE提供