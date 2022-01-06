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厭世萌虎出沒！新光三越「我不是胖虎」巨大版霸氣吸睛

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越「虎虎生豐春節藝術空間展」攜手不二馬大叔，將「我不是胖虎」系列作品，首度打造成大型立體創作。圖／新光三越提供
新光三越「虎虎生豐春節藝術空間展」攜手不二馬大叔，將「我不是胖虎」系列作品，首度打造成大型立體創作。圖／新光三越提供

迎接2022虎年，新光三越特別邀請LINE人氣貼圖創作者，同時也是也是立體公仔設計師的不二馬大叔，將廣受喜愛的「我不是胖虎」系列作品，首度打造成大型立體創作，在新光三越呈最應景也是最萌的春節裝置藝術。

新光三越把當身材圓潤、帶點厭世表情與貓派傲嬌個性的「我不是胖虎」放大了，即日起至3月2日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地展出「虎虎生豐春節藝術空間展」，各式生動姿態的「我不是胖虎」活靈活現，像是霸氣佇立台北信義新天地A8的「明知山有虎」；台北信義新天地A9、台中中港店、台南新天地則有可愛討喜的「二虎拜年」；台北信義新天地A4則有大虎慵懶伸懶腰的「迎春到」。

除了有萌虎可以拍，即日起新光三越會員只要扣指定skm points或加價購，還能將「我不是胖虎」獨家限量好禮帶回家，包括：「胖且開心帆布提袋」、「虎氣全部收束口袋」、「吸好吸滿陶瓷杯墊」、「擋風擋雨摺疊雨傘」、「熱情不減保溫瓶」、「愛的抱抱暖手枕」等共10款聯名禮。

新光三越桃園、台中、台南三店更與不二馬大叔合作推出胖虎年節快閃店，台南新天地即日起至2月13日、桃園站前店1月14日至2月28日、台中中港店2月9日至3月31日，滿足鐵粉搜集周邊的需求。

台北信義新天地A4的「迎春到」。圖／新光三越提供
台北信義新天地A4的「迎春到」。圖／新光三越提供
新光三越會員扣指定skm points或加價購，可換購「我不是胖虎」獨家限量禮。圖／新光三越提供
新光三越會員扣指定skm points或加價購，可換購「我不是胖虎」獨家限量禮。圖／新光三越提供
台北信義新天地A9、台中中港店、台南新天地的「二虎拜年」。圖／新光三越提供
台北信義新天地A9、台中中港店、台南新天地的「二虎拜年」。圖／新光三越提供
台北信義新天地A8的「明知山有虎」。圖／新光三越提供
台北信義新天地A8的「明知山有虎」。圖／新光三越提供
全台新光三越專櫃限定展出的「招財虎」。圖／新光三越提供
全台新光三越專櫃限定展出的「招財虎」。圖／新光三越提供
台北信義新天地A9的「胖虎名畫」。圖／新光三越提供
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新光三越

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