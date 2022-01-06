舒淇、楊洋獻新年祝福 寶格麗又紅又亮旺整年

農曆新年將至，義大利精品寶格麗（BVLGARI）延續每年推出農曆新年特別款的傳統，推出一系列喜氣洋洋的珠寶、鐘表、與配件，為新年新篇章獻上美好祈願，新的一年帶來一整年的璀璨紅運。同時，品牌代言人舒淇、文淇、楊洋、佟麗婭更齊聚一堂，拍攝一齣時尚賀歲短片，頌讚新年特別款上市的同時，也為新的一年祈福、護佑新一年的閃耀時刻。

今年新年特別款的項鍊以Serpenti Viper為基礎，玫瑰金打造靈動摩登的幾何線條，是辨識度極高的設計特色，鑲嵌具有好運寓意的紅寶石，喜氣滿滿。以光為名的LVCEA腕表，推出了採用文藝復興時期盛名的marquetry木工鑲嵌的粉紅珍珠母貝表盤特別款，搭配最具節慶特色的紅色鱷魚皮表帶，映照新年光輝。配件部分則以本季Serpenti系列最新包形為主，嶄新的珠寶盒包款和Hobo半月形包都換上鮮豔搶眼的紅色，Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包更暗藏驚喜，底部的夾層繪有小老虎圖騰，另外配件系列也推出多款老虎圖騰的絲巾及雪莉巾，呼應即將到來的壬寅虎年。 寶格麗品牌大使佟麗婭演繹2022農曆新年特別款。圖／寶格麗提供 BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊，約12萬5,600元 。圖／寶格麗提供 BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，約84,100元；洋紅石榴石色老虎圖案MAXI LOGO上等斜紋雪莉巾，約5,000元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌大使文淇演繹2022新年特別款。圖／寶格麗提供 BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊，約12萬5,600元 。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Cabochon珊瑚紅玉髓色肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供 BVLGARI 2022農曆新年特款LVCEA精鋼鑲鑽粉紅珍珠母貝腕表，約29萬2,700元。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌大使楊洋演繹2022農曆新年特別款。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Forever洋紅石榴石色Hobo半月形包，價格店洽。圖／寶格麗提供