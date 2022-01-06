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舒淇、楊洋獻新年祝福 寶格麗又紅又亮旺整年

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌代言人舒淇演繹2022農曆新年特別款。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇演繹2022農曆新年特別款。圖／寶格麗提供

農曆新年將至，義大利精品寶格麗（BVLGARI）延續每年推出農曆新年特別款的傳統，推出一系列喜氣洋洋的珠寶、鐘表、與配件，為新年新篇章獻上美好祈願，新的一年帶來一整年的璀璨紅運。同時，品牌代言人舒淇、文淇、楊洋、佟麗婭更齊聚一堂，拍攝一齣時尚賀歲短片，頌讚新年特別款上市的同時，也為新的一年祈福、護佑新一年的閃耀時刻。

今年新年特別款的項鍊以Serpenti Viper為基礎，玫瑰金打造靈動摩登的幾何線條，是辨識度極高的設計特色，鑲嵌具有好運寓意的紅寶石，喜氣滿滿。以光為名的LVCEA腕表，推出了採用文藝復興時期盛名的marquetry木工鑲嵌的粉紅珍珠母貝表盤特別款，搭配最具節慶特色的紅色鱷魚皮表帶，映照新年光輝。配件部分則以本季Serpenti系列最新包形為主，嶄新的珠寶盒包款和Hobo半月形包都換上鮮豔搶眼的紅色，Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包更暗藏驚喜，底部的夾層繪有小老虎圖騰，另外配件系列也推出多款老虎圖騰的絲巾及雪莉巾，呼應即將到來的壬寅虎年。

寶格麗品牌大使佟麗婭演繹2022農曆新年特別款。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使佟麗婭演繹2022農曆新年特別款。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊，約12萬5,600元 。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊，約12萬5,600元 。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，約84,100元；洋紅石榴石色老虎圖案MAXI LOGO上等斜紋雪莉巾，約5,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti洋紅石榴石色小牛皮珠寶盒包，約84,100元；洋紅石榴石色老虎圖案MAXI LOGO上等斜紋雪莉巾，約5,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使文淇演繹2022新年特別款。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使文淇演繹2022新年特別款。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊，約12萬5,600元 。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022農曆新年特別款Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊，約12萬5,600元 。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon珊瑚紅玉髓色肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon珊瑚紅玉髓色肩背包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022農曆新年特款LVCEA精鋼鑲鑽粉紅珍珠母貝腕表，約29萬2,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022農曆新年特款LVCEA精鋼鑲鑽粉紅珍珠母貝腕表，約29萬2,700元。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使楊洋演繹2022農曆新年特別款。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使楊洋演繹2022農曆新年特別款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever洋紅石榴石色Hobo半月形包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever洋紅石榴石色Hobo半月形包，價格店洽。圖／寶格麗提供

珠寶 義大利

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