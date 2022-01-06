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JOLIN、瘦子E.SO聯手演繹復古美式穿搭 又美又帥讓粉絲都心動

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA邀請了品牌代言人蔡依林JOLIN（左）、瘦子E.SO（右）聯手演繹，80年代街頭經典元素服飾。圖／PUMA提供
PUMA邀請了品牌代言人蔡依林JOLIN（左）、瘦子E.SO（右）聯手演繹，80年代街頭經典元素服飾。圖／PUMA提供

延續復古流行風潮PUMA邀請了品牌代言人蔡依林JOLIN、瘦子E.SO聯手演繹，兩人分別身穿帶有80年代街頭經典元素服飾，重塑過往時尚風格。新的時尚大片曝光，又帥又美的造型，讓粉絲再次心動「有戀愛的感覺」。

PUMA在2021年底呈現美式復古流行，打造出具有學院風的服飾，當時就找了男、女神的瘦子E.SO和JOLIN，掀起討論。而今年，延續同樣精神，但將視角轉向街頭文化，融入運動元素，推出全新Sportswear x PUMA系列潮品服飾。所以，JOLIN在新廣告大片裡，就身穿這系列短版圓領衫小露腹肌性感，下身搭配棉長褲，體現舒適休閒的輕快感。鞋款則是首度亮相的PUMA KOSMO Rider美鞋，不僅延續 Rider 鞋款復古輪廓，更加入女孩們最愛的厚實增高大底。

而人稱「行走費洛蒙」的瘦子E.SO則有別以往黑白穿搭居多，此次上身選擇釉藍配色的Sportswear x PUMA系列圓領衫胸前 LOGO 刺繡徽章微露復古細節，下身搭配黑色長褲。腳踩全新配色Wild Rider復刻潮鞋，輕量耐磨大底材質搭配Rider Foam，加入減震顆粒式鞋底，宛如彈簧柱般能有效吸收雙腳落地時地面的反向回震，舒適度再升級。

（右女模）FILA短袖圓領T恤1,580元、平織長褲2,680元；（左）長袖圓領T恤1,480元、針織合身長褲1,680元。圖／FILA提供
（右女模）FILA短袖圓領T恤1,580元、平織長褲2,680元；（左）長袖圓領T恤1,480元、針織合身長褲1,680元。圖／FILA提供

同樣是復古風，FILA則是回顧90年代，從嘻哈音樂獲得啟發，推出OLD but GOLD創勢經典系列服飾。將奢華與運動時尚融合，透過對比強烈的經典黑金織帶加上金屬配飾搭襯出強大氣場。系列包含了微性感短版層次網格女裝上衣搭配潮流束口長褲，或是寬鬆剪裁男友風的大學衫搭熱褲短裙，利用小心機讓造型兼顧性感與帥氣的魅力。

蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋風衣外套2,980元、長褲2,280元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋風衣外套2,980元、長褲2,280元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元、以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元、以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元、以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元、以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元、以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元、以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋風衣外套2,980元、長褲2,280元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋風衣外套2,980元、長褲2,280元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋風衣外套2,980元、長褲2,280元，以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋風衣外套2,980元、長褲2,280元，以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹流行系列短版圓領衫2,080元、長褲1,980元和Kosmo Rider鞋3,580元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元、以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供
瘦子E.SO詮釋圓領衫2,080元、長褲2,280元、以及Wild Rider Grip LS鞋3,280元。圖／PUMA提供

廣告 品牌 蔡依林 PUMA

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