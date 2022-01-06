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JOLIN、瘦子E.SO聯手演繹復古美式穿搭 又美又帥讓粉絲都心動
延續復古流行風潮PUMA邀請了品牌代言人蔡依林JOLIN、瘦子E.SO聯手演繹，兩人分別身穿帶有80年代街頭經典元素服飾，重塑過往時尚風格。新的時尚大片曝光，又帥又美的造型，讓粉絲再次心動「有戀愛的感覺」。
PUMA在2021年底呈現美式復古流行，打造出具有學院風的服飾，當時就找了男、女神的瘦子E.SO和JOLIN，掀起討論。而今年，延續同樣精神，但將視角轉向街頭文化，融入運動元素，推出全新Sportswear x PUMA系列潮品服飾。所以，JOLIN在新廣告大片裡，就身穿這系列短版圓領衫小露腹肌性感，下身搭配棉長褲，體現舒適休閒的輕快感。鞋款則是首度亮相的PUMA KOSMO Rider美鞋，不僅延續 Rider 鞋款復古輪廓，更加入女孩們最愛的厚實增高大底。
而人稱「行走費洛蒙」的瘦子E.SO則有別以往黑白穿搭居多，此次上身選擇釉藍配色的Sportswear x PUMA系列圓領衫胸前 LOGO 刺繡徽章微露復古細節，下身搭配黑色長褲。腳踩全新配色Wild Rider復刻潮鞋，輕量耐磨大底材質搭配Rider Foam，加入減震顆粒式鞋底，宛如彈簧柱般能有效吸收雙腳落地時地面的反向回震，舒適度再升級。
同樣是復古風，FILA則是回顧90年代，從嘻哈音樂獲得啟發，推出OLD but GOLD創勢經典系列服飾。將奢華與運動時尚融合，透過對比強烈的經典黑金織帶加上金屬配飾搭襯出強大氣場。系列包含了微性感短版層次網格女裝上衣搭配潮流束口長褲，或是寬鬆剪裁男友風的大學衫搭熱褲短裙，利用小心機讓造型兼顧性感與帥氣的魅力。
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