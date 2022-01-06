快訊

華航發6個月年終 還比照軍公教調薪4%

又是美國航線！ 華航傳再增一名本國籍女副機師確診

Lalamove天天簽到抽1年份免費外送 Oddle Eats訂年菜抽虹夕諾雅雙人行

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Oddle Eats精選推薦最適合在年節聚會上桌的團慶美食，輕鬆線上預定外送、外帶。圖／Oddle Eats提供
Oddle Eats精選推薦最適合在年節聚會上桌的團慶美食，輕鬆線上預定外送、外帶。圖／Oddle Eats提供

農曆年前採購旺季，物流、外送平台也旺到不行，為沒空出門、不想出門的民眾解決各種採購、運送問題。即時物流媒合平台Lalamove加碼推出「2022幸運轉盤活動」，即日起至1月21日不限新舊用戶，打開App簽到就可參加抽獎活動，除了超夯精品LOEWE Puzzle包、Dyson Supersonic吹風機、礁溪品文旅溫泉住宿券等大禮任你抽，更祭出最大獎「1年份免費使用Lalamove」，總價值高達10萬元。

年節大檔不再怕物流塞車，Lalamove提供專件專送的即時物流服務，24小時隨叫隨送，同城市最快1小時送達，從五星級飯店「台北美福大飯店」，台中人氣伴手禮「日出土鳳梨酥」，高雄百年名店「舊振南餅店」到台南在地店家等，年節禮盒、外帶年菜皆可即時配送，還可依照貨量提供多種車型承載，除了可事先規劃最佳路線，也能多點配送，大量禮盒也可一車搞定。雙北、桃園新用戶輸入優惠碼LAT30，即領3張50元優惠券，台中、台南、高雄新用戶輸入LAN10，享首筆訂單折100元。Lalamove今年更首度攜手台北迪化商圈發展促進會，於2022台北年貨大街合作商圈中提供即時物流服務，為傳統店家提供更多元的物流支援。

而集結眾多美食餐廳的線上美食指南平台「Oddle Eats」也提供9天年假美食攻略，精選推薦最適合在年節聚會上桌的團慶美食，包含長輩最愛的頂規米其林雙星年菜「山海樓手工台菜餐廳」、多人熱鬧圍爐必吃的「鼎旺麻辣鍋」、網路討論度超高的正統美式紐約披薩名店「Little New York小紐約披薩」與大量新鮮蔬果入菜的早午餐名店「覺旅咖啡」等，讓用戶可提前安心預定外送、外帶免久候。

為體恤年菜採購族的辛勞，Oddle Eats聯手數十家餐飲品牌加碼推出「食在好運」新春滿額抽活動，即日起至1月31日指定餐廳單筆訂餐滿2,688元，輸入優惠碼「食在好運」，就有機會獲得虹夕諾雅谷關住宿的雙人頂級國旅行程，還有iPhone 13 Pro、Dyson Supersonic吹風機、Sodastream氣泡水機、Nespresso Pixie膠囊咖啡機、TWG Tea時尚茶罐雙入禮盒組等多重萬元好禮等你抽。

台北君悅酒店漂亮圍爐餐6人份，售價5,888元。圖／Oddle Eats提供
台北君悅酒店漂亮圍爐餐6人份，售價5,888元。圖／Oddle Eats提供
名店年菜送到府，Lalamove推物流超殺折扣，雙北、桃園新用戶送3張50元優惠券，台中、台南、高雄新用戶享首筆訂單折100元。圖／Lalamove提供
名店年菜送到府，Lalamove推物流超殺折扣，雙北、桃園新用戶送3張50元優惠券，台中、台南、高雄新用戶享首筆訂單折100元。圖／Lalamove提供

年菜

延伸閱讀

全聯先生化身Uber Eats幫你外送 生鮮雜貨首購5折優惠

Uber Eats推新功能！加價就享「優先外送」 外送員曝實際經驗

相關新聞

明日和合製作所X進港浪製作：在內容串流時代 建構劇場新體感

2020年開始，無論是外在大環境的疫情，或是科技的發展，都使得人們對於「體驗」的定義開始有著更加數位與科技的想像。表演藝術也在這波浪潮下，開始快速的找尋生存之道，明日和合製作所與進港浪製作皆為台灣非典型劇場重要且具開創性的團隊。

謝杰樺：肉身經驗是人類最珍貴的資產

作為一個非典型編舞家，謝杰樺有著建築與舞蹈創作的雙重背景養成，而貫徹這兩項興趣的，則是他對人類肉身與空間的互動關係。

陳武康X孫瑞鴻：共同創作如一起看雲 看久了就會出現順眼的形狀

冬日陽光午後，孫瑞鴻與太太帶著剛出生不到8個月的孩子出現在板橋驫舞劇場的排練場，陳武康與舞蹈家葉名樺的5歲女兒也剛放學，排練場瞬間充滿家常的生活對話。

為歷史建築注入創新與均衡美學 完美融合現代優雅風格

位於紐約布魯克林的室內暨照明設計工作室Workstead與美國出版商Rizzoli合作，出版了第一本室內設計專書，內容蒐錄了過去10年間該工作室深受好評且具指標性的住宅設計項目。

輕弭喧囂沉醉漫藍 傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳

比鄰台中火車站，五十多年歷史的老街屋，藉由 易寬設計 張華騫 設計總監 對生活本質及美學的見地，被打造為一處傳遞「質樸」及「再生」概念的咖啡廳，讓賓客享受美食之餘，也能沉浸場域給予的文化氛圍。

高雄法料界耀眼新星Marc L³ 首季菜單呈現懷念家鄉味

高雄預約制法式料理餐廳Marc L³，自2021年4月2日開幕以來，人氣始終居高不墜，迅速成為南台灣法料界耀眼新星。在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。