Lalamove天天簽到抽1年份免費外送 Oddle Eats訂年菜抽虹夕諾雅雙人行

農曆年前採購旺季，物流、外送平台也旺到不行，為沒空出門、不想出門的民眾解決各種採購、運送問題。即時物流媒合平台Lalamove加碼推出「2022幸運轉盤活動」，即日起至1月21日不限新舊用戶，打開App簽到就可參加抽獎活動，除了超夯精品LOEWE Puzzle包、Dyson Supersonic吹風機、礁溪品文旅溫泉住宿券等大禮任你抽，更祭出最大獎「1年份免費使用Lalamove」，總價值高達10萬元。

年節大檔不再怕物流塞車，Lalamove提供專件專送的即時物流服務，24小時隨叫隨送，同城市最快1小時送達，從五星級飯店「台北美福大飯店」，台中人氣伴手禮「日出土鳳梨酥」，高雄百年名店「舊振南餅店」到台南在地店家等，年節禮盒、外帶年菜皆可即時配送，還可依照貨量提供多種車型承載，除了可事先規劃最佳路線，也能多點配送，大量禮盒也可一車搞定。雙北、桃園新用戶輸入優惠碼LAT30，即領3張50元優惠券，台中、台南、高雄新用戶輸入LAN10，享首筆訂單折100元。Lalamove今年更首度攜手台北迪化商圈發展促進會，於2022台北年貨大街合作商圈中提供即時物流服務，為傳統店家提供更多元的物流支援。

而集結眾多美食餐廳的線上美食指南平台「Oddle Eats」也提供9天年假美食攻略，精選推薦最適合在年節聚會上桌的團慶美食，包含長輩最愛的頂規米其林雙星年菜「山海樓手工台菜餐廳」、多人熱鬧圍爐必吃的「鼎旺麻辣鍋」、網路討論度超高的正統美式紐約披薩名店「Little New York小紐約披薩」與大量新鮮蔬果入菜的早午餐名店「覺旅咖啡」等，讓用戶可提前安心預定外送、外帶免久候。