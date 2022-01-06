「時光商號」1月6日開幕慶回饋 滿額獨家贈送「老派鋼筆文具組」

「報時光」以珍貴老報資產為底蘊，致力分享過往生活印記，傳遞今昔時光的溫度與美好。2021年底進一步推出「時光商號」，不僅匯集報時光全系列老派產品，更用心精選各類懷舊情懷產品，打造最獨特的復古選品購物平台，1月6日起開幕慶，推出各項好禮優惠，期盼讓每位具有老派魂的您，能更輕鬆打造屬於自己的老派風格態度！

「時光商號」聚焦老派時尚、復古氛圍、往昔情懷、工藝典藏，用心精選各大品牌，滿足跨世代對老派懷舊主題的渴求， 6日起推出開幕好禮優惠，結帳滿額即贈原價1,380元「老派摩登女子鋼筆文具組」，精緻老報圖像鋼筆+特製湖水綠墨水+台灣介紙筆記本，成套組合帶著走，陪伴您在2022年透過書寫，找回優雅的生活節奏！

開幕慶期間於時光商號結帳滿2000元即贈送原價1,380「老派摩登女子鋼筆文具組」，內含鋼筆、墨水、筆記本，超值組合獻給老派朋友！圖／聯合線上

為迎接農曆新年，時光商號也特別精選復古家飾品，推出9折新年優惠，包含花窗書架、花窗收納盒，花窗桌燈等多品項提供選擇。逐漸式微的花窗文化，在職人巧手下蛻變為精緻的的居家小物，大掃除過後，一起用經典台式工藝，打造充滿溫度的老派居家品味！

此外，開幕慶期間推出各項優惠，下載App登入會員即享300元折價券；結帳滿1500元免運費；下單即贈限量燙金「老派紅包袋」；多面額折價券現領現用，最高可折抵600元；報時光老派產品好康加價購等等，多種貼心優惠回饋給長期支持的老派朋友們！

1月期間時光商號「手手企業社Hands」居家系列商品9折新年優惠。圖／聯合線上

「老派」是一種念舊的儀式感，一份優雅浪漫的情懷；「復古」是由時代淬鍊而成的經典，「時光商號」用心打造老派復古氛圍， 透過精選產品喚起你我的共同記憶，開幕慶推出各項優惠，陪伴您找回好好生活的初心。