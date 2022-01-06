全台最大福湯岩盤浴深夜澡堂 新竹人秀身分證現賺1小時

隨著竹北遠百即將在農曆年前見客，新竹百貨零售市場也變得熱鬧起來。大魯閣湳雅廣場擁有全台最大的日式「福湯岩盤浴」，即日起至1

月28日推出新竹在地回饋，凡是大新竹民眾(身分證字號開頭為J、O)或設籍於新竹，平日於現場購票並出示身分證，即享入場體驗免費加時一小時，立刻現賺240元，1月15日起更開啟24小時全天候服務，KKday線上獨家販售的深夜澡堂，時段最低6.4折，預計掀起新竹夜貓族的一波夜衝潮。

「福湯岩盤浴」是由大魯閣集團全新打造的品牌，全區將近500坪，一票入場即可體驗福湯岩盤浴館內所有設施，館內設有5項主題岩盤浴空間，每間房間搭配不同的岩石，打造出不同的顏色及溫度，帶來排汗、新陳代謝、美膚等放鬆效果。同時也提供了逾百席的休憩坐臥椅，包含雙人吊床、躺椅、個人艙空間以及超過千冊的藏書空間，提供使用者舒適的休憩空間。