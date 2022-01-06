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全台最大福湯岩盤浴深夜澡堂 新竹人秀身分證現賺1小時

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
福湯岩盤浴提供了逾百席的休憩坐臥椅，包含雙人吊床、躺椅、個人艙空間以及超過千冊的藏書空間。圖／大魯閣實業提供
福湯岩盤浴提供了逾百席的休憩坐臥椅，包含雙人吊床、躺椅、個人艙空間以及超過千冊的藏書空間。圖／大魯閣實業提供

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月28日推出新竹在地回饋，凡是大新竹民眾(身分證字號開頭為J、O)或設籍於新竹，平日於現場購票並出示身分證，即享入場體驗免費加時一小時，立刻現賺240元，1月15日起更開啟24小時全天候服務，KKday線上獨家販售的深夜澡堂，時段最低6.4折，預計掀起新竹夜貓族的一波夜衝潮。

「福湯岩盤浴」是由大魯閣集團全新打造的品牌，全區將近500坪，一票入場即可體驗福湯岩盤浴館內所有設施，館內設有5項主題岩盤浴空間，每間房間搭配不同的岩石，打造出不同的顏色及溫度，帶來排汗、新陳代謝、美膚等放鬆效果。同時也提供了逾百席的休憩坐臥椅，包含雙人吊床、躺椅、個人艙空間以及超過千冊的藏書空間，提供使用者舒適的休憩空間。

大魯閣湳雅廣場同時也推出「福湯岩盤浴」深夜澡堂夜貓時段，晚上11點過後即可以優惠價格，體驗日式岩盤浴，深夜時段在KKday獨家線上販售。不妨趁著冬天，體驗一波正宗日式岩盤浴。

大魯閣湳雅廣場的日式「福湯岩盤浴」，即日起至1月28日推出新竹在地回饋。圖／大魯閣實業提供
大魯閣湳雅廣場的日式「福湯岩盤浴」，即日起至1月28日推出新竹在地回饋。圖／大魯閣實業提供
晚上11點過後即可以優惠價格，體驗正宗日式岩盤浴。圖／大魯閣實業提供
晚上11點過後即可以優惠價格，體驗正宗日式岩盤浴。圖／大魯閣實業提供
福湯岩盤浴1月15日起推出24小時深夜澡堂KKday獨家開賣。圖／大魯閣實業提供
福湯岩盤浴1月15日起推出24小時深夜澡堂KKday獨家開賣。圖／大魯閣實業提供
福湯岩盤浴提供了逾百席的休憩坐臥椅，包含雙人吊床、躺椅、個人艙空間以及超過千冊的藏書空間。圖／大魯閣實業提供
福湯岩盤浴提供了逾百席的休憩坐臥椅，包含雙人吊床、躺椅、個人艙空間以及超過千冊的藏書空間。圖／大魯閣實業提供

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