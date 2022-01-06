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換上水洗丹寧材質 LV經典包變得更年輕有型

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
路易威登選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款。圖／路易威登提供
路易威登選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款。圖／路易威登提供

新的一年到來，離充滿愉悅明媚氛圍的季節也不遠了！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹新品，當中包含不少經典包款，除了有丹寧傳統的海軍藍之外更提供了粉紅色丹寧單品，甜美可愛，預計又要在新一季掀起搶購潮！

丹寧因為擁有百搭特性，一直就是許多人最愛的穿搭面料之一。LV本次以Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款，推出像是Onthego托特包、Speedy手袋、Loop手袋和Dauphine手袋等單品，呈現更加年輕有活力的質感。Monogram經典老花圖紋出現在丹寧材質上，也有搶眼的鮮明對比效果。品牌更運用專為本系列獨家開發的緹花編織技術實現水洗丹寧外觀，這種創新工藝讓布料剛柔並濟，同時確保色澤與圖案不會隨著時間褪色。此外，此系列採用縫線裝飾與皮革飾邊，內襯布料呈現負片般的反轉色，給人與外觀設計截然相反的印象，增添細節變化巧思。幾個包款所搭配的金屬鍊帶，也融入了俐落優雅的摩登風情。

本次Monogram Jacquard Denim緹花丹寧時尚包款及小型皮件都以海軍藍為主要配色，另外像是Nano Speedy、Zippy錢包和Micro Pochette配件還提供粉紅色款式，為丹寧注入更多女人味，滿足夢幻少女心。

Loop手袋，77,000元。圖／路易威登提供
Loop手袋，77,000元。圖／路易威登提供
Speedy Bandoulière 25手袋，76,000元。圖／路易威登提供
Speedy Bandoulière 25手袋，76,000元。圖／路易威登提供
路易威登選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款。圖／路易威登提供
路易威登選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款。圖／路易威登提供
Dauphine手袋，12萬1,000元。圖／路易威登提供
Dauphine手袋，12萬1,000元。圖／路易威登提供
Onthego托特包，99,000元。圖／路易威登提供
Onthego托特包，99,000元。圖／路易威登提供
路易威登選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款。圖／路易威登提供
路易威登選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款。圖／路易威登提供
路易威登選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款。圖／路易威登提供
路易威登選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款。圖／路易威登提供

LV

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