換上水洗丹寧材質 LV經典包變得更年輕有型

新的一年到來，離充滿愉悅明媚氛圍的季節也不遠了！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）選擇用非常有春夏氛圍的Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹新品，當中包含不少經典包款，除了有丹寧傳統的海軍藍之外更提供了粉紅色丹寧單品，甜美可愛，預計又要在新一季掀起搶購潮！

丹寧因為擁有百搭特性，一直就是許多人最愛的穿搭面料之一。LV本次以Monogram Jacquard Denim緹花丹寧面料重新演繹經典包款，推出像是Onthego托特包、Speedy手袋、Loop手袋和Dauphine手袋等單品，呈現更加年輕有活力的質感。Monogram經典老花圖紋出現在丹寧材質上，也有搶眼的鮮明對比效果。品牌更運用專為本系列獨家開發的緹花編織技術實現水洗丹寧外觀，這種創新工藝讓布料剛柔並濟，同時確保色澤與圖案不會隨著時間褪色。此外，此系列採用縫線裝飾與皮革飾邊，內襯布料呈現負片般的反轉色，給人與外觀設計截然相反的印象，增添細節變化巧思。幾個包款所搭配的金屬鍊帶，也融入了俐落優雅的摩登風情。