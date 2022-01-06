「千萬別抬頭」巨星浮誇演出 卡地亞珠寶瀉角色心機

由李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯、梅莉史翠普及凱特布蘭琪等好萊塢巨星共同演出的科幻片「千萬別抬頭」（Don't Look Up），自去年耶誕夜於Netflix上線後引發熱議，荒謬諷刺的超展開劇情與史上最豪華的巨星陣容，讓這部片至今一直停留在台灣地區排行榜前10名上。為了能以寫實的方式演出劇中的荒唐，片中演員的造型更是費盡巧思，讓全球最帥男星之一李奧納多完美化身鄉下大學書呆教授，演出超瘋電視節目主持人的凱特布蘭琪更是讓許多人驚呼看完電影都沒發現原來是她。

除了看到驚人的演技，細心的觀眾也絕對能注意到片中角色的配件和穿搭如何讓演員更融入。在劇中飾演美國總統的梅莉史翠普，多次穿著鮮紅套裝，搭配項鍊、耳環、戒指、胸針等多款金質首飾，展現她富裕又熱愛浮誇、喜歡張揚的特質，其中特寫鏡頭還能清楚看到她所配戴的卡地亞Trinity三色金系列戒指與耳環。凱特布蘭琪扮演的電視台主播出身富家千金，首次出場時低胸上衣的卡地亞Clash de Cartier金質項鍊非常搶戲，李奧納多扮演的教授最後一次上電視時手上多了一開始沒有的卡地亞Tank腕表，更是刻畫劇中人物心路演變的細節。 Clash de Cartier系列玫瑰金項鍊，中型款，約11萬4,000元。圖／卡地亞提供 李奧納多狄卡皮歐在影片中飾演天文學教授，其中一幕配戴卡地亞Tank系列腕表。圖／摘自網路 梅莉史翠普在影片中飾演美國總統，配戴包括卡地亞Trinity系列在內的金質珠寶。圖／摘自網路 Tank系列精鋼腕表大型款，約81,000元起。圖／卡地亞提供 由凱特布蘭琪扮演的電視台女主播，其中一幕配戴卡地亞Clash de Cartier項鍊。圖／摘自網路 Trinity系列耳環，白K金、黃K金、玫瑰金，約75,000元。圖／卡地亞提供