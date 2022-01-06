熟男才有的迷人韻味！胡歌示範春節優雅時尚穿搭

時尚品牌Giorgio Armani新年系列上市，並同步推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人！

Giorgio Armani新年系列以寶石紅及極致黑打造奢美的運動風範，印花及刺繡貫穿全系列。胡歌示範的圓領上衣採羊絨面料和桑蠶絲、柔軟棉質製成，正面飾有老虎圖樣，並綴以大面積的GA標識，完美混搭休閒時尚感與東方風情。

Salvatore Ferragamo則是邀請中國藝術家孫原、彭禹以今年農曆年的生肖老虎為靈感進行創作，將獨具特色的印花圖騰融入經典單品設計之中，以致敬品牌與文化藝術緊密相連的歷史淵源。兩人以老虎為主角，讓他在佈滿岩石、植物和花卉的中國園林中與鶴、鷹、鹿和猿猴嬉笑成伴，展現其樂融融、萬物更新的勃勃生機。很有中式傳統繪畫風格的印花，為包款、絲巾注入古典情懷。