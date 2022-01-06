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熟男才有的迷人韻味！胡歌示範春節優雅時尚穿搭

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
還有夏姿．陳SHIATZY CHE與知名攝影師陳詠華合作的農曆新年系列形象照。圖／SHIATZY CHE提供
還有夏姿．陳SHIATZY CHE與知名攝影師陳詠華合作的農曆新年系列形象照。圖／SHIATZY CHE提供

時尚品牌Giorgio Armani新年系列上市，並同步推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人！

Giorgio Armani新年系列以寶石紅及極致黑打造奢美的運動風範，印花及刺繡貫穿全系列。胡歌示範的圓領上衣採羊絨面料和桑蠶絲、柔軟棉質製成，正面飾有老虎圖樣，並綴以大面積的GA標識，完美混搭休閒時尚感與東方風情。

Salvatore Ferragamo則是邀請中國藝術家孫原、彭禹以今年農曆年的生肖老虎為靈感進行創作，將獨具特色的印花圖騰融入經典單品設計之中，以致敬品牌與文化藝術緊密相連的歷史淵源。兩人以老虎為主角，讓他在佈滿岩石、植物和花卉的中國園林中與鶴、鷹、鹿和猿猴嬉笑成伴，展現其樂融融、萬物更新的勃勃生機。很有中式傳統繪畫風格的印花，為包款、絲巾注入古典情懷。

同樣充滿東方魅力的，還有夏姿．陳SHIATZY CHE的農曆新年系列。以限量的男女棉襖單品，呈現溫暖舒適又不失傳統的典雅氛圍。與知名攝影師陳詠華合作的形象照更以紅高粱為靈感，300公斤的紅高粱麥，道盡每個人新年返家路上濃厚的情感與沿途風景的點滴。

還有夏姿．陳SHIATZY CHE與知名攝影師陳詠華合作的農曆新年系列形象照。圖／SHIATZY CHE提供
還有夏姿．陳SHIATZY CHE與知名攝影師陳詠華合作的農曆新年系列形象照。圖／SHIATZY CHE提供
中式立領兩件式外套，49,800元。圖／SHIATZY CHE提供
中式立領兩件式外套，49,800元。圖／SHIATZY CHE提供
虎年限定絲巾，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
虎年限定絲巾，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Giorgio Armani新年系列推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人。圖／Giorgio Armani提供
Salvatore Ferragamo邀請中國藝術家孫原、彭禹以今年農曆年的生肖老虎為靈感進行創作，將獨具特色的印花圖騰融入經典單品設計之中。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo邀請中國藝術家孫原、彭禹以今年農曆年的生肖老虎為靈感進行創作，將獨具特色的印花圖騰融入經典單品設計之中。圖／Salvatore Ferragamo提供
Giorgio Armani新年系列推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani新年系列推出由全球代言人胡歌示範的形象照，以黑色為基底的造型配上點綴的紅與白色筆觸，沉穩優雅，熟男韻味超迷人。圖／Giorgio Armani提供
鑲貂毛立領刺繡背心，58,800元。圖／SHIATZY CHE提供
鑲貂毛立領刺繡背心，58,800元。圖／SHIATZY CHE提供

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