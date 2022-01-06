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迎過年！蝦皮購物推大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮線上點燈

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「蝦皮開運舖子」限定開張，開運夯品下殺3折起，再攜手大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮推24h線上點燈。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮開運舖子」限定開張，開運夯品下殺3折起，再攜手大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮推24h線上點燈。圖／蝦皮購物提供

農曆春節即將到來，蝦皮購物透過站上數據發現，農曆年前1至2個月是開運商品的銷售旺季，近期招財樹、聚寶盆等開運小物銷售成長2成，看準開運商機，即日起至2月7日「蝦皮開運舖子」正式開張，開運必備熱銷品下殺最低3折起，更攜手大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮等知名廟宇推出線上點燈、線上拜拜服務。此外，蝦皮購物「年貨節」特別邀請到詹惟中、謝沅瑾、星星王子等命理大師、星座專家，線上直播開示明年運勢，1月12日至1月14日中午12點可上線收看。

根據蝦皮購物觀察，去年攜手知名廟宇推出「線上代拜拜」及「捐贈普渡品做愛心」服務，吸引用戶搶下單，帶動相關參與店家如大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮等知名廟宇8月份業績較7月成長近3倍。今年蝦皮購物再度攜大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮等知名廟宇，推出新年線上開運點燈、安太歲服務，大甲鎮瀾宮點祈福平安光明燈活動價1,999元，新竹市普天宮點太歲燈活動價500元。

「蝦皮開運舖子」推出開運小物、紅包、春聯一站購足，限時下殺3折起，消費滿299元折30元、滿599元折60元，推薦經迎富送窮廟師父加持過香爐的「賺到豹出迷你款」開運價888元；「福虎生風旺宅開運組」活動價1,980元，就能將鴻福袋貔貅除穢包、財星進門貔貅地墊等7樣春節開運必備小物一次帶回家；另有虎爺實習中星幻金紅包、咖波吃飽則福等春聯組等200元有找。

蝦皮購物年貨節還準備了9款遊戲，上線玩遊戲就有機會獲得AirPods Pro、米家空氣淨化器 Pro；另外還有即日起至1月9日期間限定的「開運夾夾樂」，有機會獲得水晶發財樹、虎年紅繩手鍊等多款開運夯品。

遠傳friDay購物今年與鹿港天后宮合作推出線上點燈，每盞600元，點一盞就加送遠傳friDay購物折價券100元、點3盞則加贈鹿港天后宮專屬口罩，點燈後還會加送香火袋，點姻緣燈則送月老姻緣手環。遠傳friDay購物也與全台唯一安奉七位媽祖的高雄桂林聖母宮合作推線上點燈，每盞680元，信眾也會收到香火袋保平安。根據民俗觀點，今年生肖屬虎、猴、蛇、豬，或歲數尾數為9者都應安太歲，

此外，遠傳friDay購物站上也推出包含紫南宮過爐虎年開運金幣、開運聚寶盆、水晶等開運小物。

遠傳friDay購物今年與鹿港天后宮合作推出線上點燈，每盞600元，點一盞就加送遠傳friDay購物折價券100元、點3盞則加贈鹿港天后宮專屬口罩，點燈後還會加送香火袋。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物今年與鹿港天后宮合作推出線上點燈，每盞600元，點一盞就加送遠傳friDay購物折價券100元、點3盞則加贈鹿港天后宮專屬口罩，點燈後還會加送香火袋。圖／遠傳friDay購物提供

開運 蝦皮購物 鹿港天后宮

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