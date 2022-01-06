好Q彈！萬寶龍新款大師傑作系列彈性筆尖 靈巧揮毫
生活需要彈性，才能注入變化，一如生命需要彈性，才能在挫折處轉彎、益發堅強向上。萬寶龍推出全新大師傑作系列146彈性筆尖鋼筆，展現書寫、字體、表現形式的多元可能。
現今「書法」的英文Calligraphy一字原始於希臘，原意為「優美的書寫」。一如書法不緊要寫出正確的筆畫、順序，還需臨摹練習才能寫得優雅風格，甚至發展出自成一格的美感。萬寶龍自1906年以來持續鑽研在筆尖的無限可能，至今每一件筆尖都需經35道工序才能完成，是精湛技藝、靈感與流暢思想的總成。
新款的大師傑作系列書法藝術主題彈性筆尖鋼筆，是以黑色樹脂製作、並搭配鍍金鑲飾，這些特殊筆尖雖以黃金製作，卻具備靈活的彈性，一旦施以壓力即能變化出粗細不一的線條與深淺色調，讓同一只筆款展現出迥然不同的筆觸可能，訂價則為25,300元。
另一款同樣具備彈性筆尖的Solitaire酒紅色亮漆款，則將常見於日本民藝中的紅漆「披戴」上身，拋光金屬的筆身表面被以全新技術塗覆亮漆，呈現雅緻和諧的漸變視覺，18K香檳色鍍金彈性筆尖並飾有書法字樣的888，訂價57,800元、標準筆尖則為54,200元。同系列另有袖扣、146筆記本，訂價則自4,700元起至12,500元不等。
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