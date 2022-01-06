好Q彈！萬寶龍新款大師傑作系列彈性筆尖 靈巧揮毫

生活需要彈性，才能注入變化，一如生命需要彈性，才能在挫折處轉彎、益發堅強向上。萬寶龍推出全新大師傑作系列146彈性筆尖鋼筆，展現書寫、字體、表現形式的多元可能。

現今「書法」的英文Calligraphy一字原始於希臘，原意為「優美的書寫」。一如書法不緊要寫出正確的筆畫、順序，還需臨摹練習才能寫得優雅風格，甚至發展出自成一格的美感。萬寶龍自1906年以來持續鑽研在筆尖的無限可能，至今每一件筆尖都需經35道工序才能完成，是精湛技藝、靈感與流暢思想的總成。

新款的大師傑作系列書法藝術主題彈性筆尖鋼筆，是以黑色樹脂製作、並搭配鍍金鑲飾，這些特殊筆尖雖以黃金製作，卻具備靈活的彈性，一旦施以壓力即能變化出粗細不一的線條與深淺色調，讓同一只筆款展現出迥然不同的筆觸可能，訂價則為25,300元。