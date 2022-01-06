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天菜大廚竟幫忙拿包包！《艾蜜莉在巴黎》網袋包出新色 「法式菜市場時尚」好可愛
《艾蜜莉在巴黎》的第二季自12月底開播以來，話題不斷，除了飾演女主角的莉莉柯林斯（Lily Collins）萬花筒式的穿搭之外，綠茶婊的行徑也引起高度討論，而她在劇中搭配的各式包款都以顏色浮誇為主，亮眼的紅、綠、黃色系令人看得目不暇給，其中一款手袋，是來自法國傳統的購物袋，耐用、容量可擴張的設計，也成為時尚的「法式買菜包」，讓劇中Lucas Bravo演出的天菜大廚加百列，都願意展現幫女生拿包包的紳士態度。
這款LONGCHAMP Le Pliage Filet漁網包在去年推出，當時由時尚媽咪殷悅Melody率先詮釋，打造優雅購物的日裝，在2022春夏也推出全新色系，包括活潑俏皮的檸檬黃、還有浪漫迷人的腮紅色，艾蜜莉詮釋的正是檸檬黃色款。LONGCHAMP漁網包是和法國百年老牌網狀購物袋製造商FILT合作，以棉質織網結合Le Pliage俄羅斯皮革提把製作，外型實用可愛，除了新色上市，更推出全新迷你的小巧包型。
而以調色盤穿搭為主旨的莉莉柯林斯，身穿Self-Portrait花邊蕾絲迷你裙、愛馬仕絲質夾克、Roger Vivier水桶包、愛馬仕白色穆勒鞋，搭配Vanrycke Abecedaire E字項鍊，她手上的白色手套，來自造型總監Patricia Field與Seymoure品牌訂製的Emily系列手套，一整身的穿搭組合展現高調的存在感。
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