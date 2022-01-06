愛買量販百元「福來運轉刮刮卡」抽金條 指定日會員消費滿額9折

新年試手氣，愛買量販今年再度發行百元刮刮卡，準備千萬好禮大放送，首推「先刮再抽」爽感升級，現刮頭獎金條等好禮，購買5張以上登錄發票再抽金幣。即日起至2月6日開賣新春虎年「福來運轉刮刮卡」，全台限量8萬張，每張100元，張張有獎，除了內附遠傳FriDay影音電影免費看、必勝客pizza買1送5、肯德基炸雞桶套餐6.5折和OKmart咖啡買1送1等超狂吃喝享樂優惠券之外，還有機會刮中台灣銀行金鑽條塊1台兩、iPhone 13、Apple Watch Series 7、購物金5,000元等大獎，使用HAPPYGO Pay購買刮刮卡，限量加碼再送HAPPYGO點數100點。

而迎接農曆春節年前採購，愛買量販衝年前買氣，再祭出「元月限定7天會員週週享9折」優惠，HAPPY GO會員於指定7日（1/8、9、15、16、23、29、30）任選2天，享有全館單筆付款金額「滿2,000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元，刷台中銀行獨家加碼限量加送200元，刷遠東商銀、台北富邦、玉山銀行、台新銀行等13家銀行信用卡限量加送100元。

疫情期間在家吃年菜需求大增，愛買量販即日起至2月8日推出10組套餐和111款年菜單品，新引進漢來飯店、天香樓、王品、彭園、富美飯店等33款新品年菜，1月16日前購買熟食年菜單筆滿1,500元現折100元，單筆最高現折500元。訂年菜同時傳愛，愛買量販今年再度與勵馨基金會合作，即日起至1月16日至愛買各店客服中心認購年菜，只要89元起就可以讓勵馨資助的婦幼暖心圍爐享年菜。

另外，愛買量販在板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店更打造「代客料理」量販餐廳，獨賣鐵板燒主廚即時料理經典年菜套組，台魂年菜混搭泰國人氣料理，每套售價2,488元，有日式紅燒黃魚、泰式紅咖哩、傳統宜蘭西魯肉、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、紅藜麻油雞油飯和蒜頭蛤蜊鮮雞湯，每店各限量50套，即日起開放預購，限定1月30日或31日到店取貨。