PChome 24h購物、霞海城隍廟、快樂虎虎聯名推限量公益春聯

農曆春節即將到來，PChome 24h購物與霞海城隍廟、快樂虎虎三方限量聯名，推出「虎哩平安，幸福有春」斗方小春聯，由筆觸可愛活力的插畫家「快樂虎虎」為PChome 24h購物獨家創作，限量公益春聯上也將燙金印製PChome與霞海城隍廟LOGO。

PChome 24h購物本次與香火鼎盛、採買年貨熱鬧滾滾的霞海城隍廟合作，結合民間信仰中平安符過香爐以求平安的做法，將公益春聯帶去過霞海城隍廟的香爐經過「加持」，讓春聯不僅是裝飾，更成為一種護「家」符，春聯貼在住家門口，象徵神明也庇護住在此處的人們平安健康、萬事順遂。限量公益春聯販售收入10%將於PChome 24h購物站上購買偏鄉小學所需物資，由霞海城隍廟統一分發，為弱勢族群送上溫暖。