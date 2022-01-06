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香奈兒全新1號紅色山茶花活能系列　美麗由內而外昇華

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花淨亮潔顏粉／25G／1,850元。圖／香奈兒提供
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花淨亮潔顏粉／25G／1,850元。圖／香奈兒提供

做為香奈兒首個以The Czar紅色山茶花精華，貫穿保養、彩妝與香氛的N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能系列，9個品項涵蓋清潔、精萃、乳霜、晶露、眼霜、精華、7色粉底液、6色唇頰蜜與香氛，遵循香奈兒對美的一致願景，以全新儀式呵護肌膚同時滋養心靈，美麗由內而外全面昇華。

香奈兒全球創新研發副總裁Nathalie Volpe分享自己的使用心得，一早起床以瑜伽開啟身體能量，以無水保養的香奈兒1號紅色山茶花淨亮潔顏粉，從清潔開始，接著使用活能精萃，再以敏感肌也能使用的乳霜，最後噴上法國女人必須要的香水，是一整天下來最好的開端，也希望帶給每個人有好的開始及開啟愉悅的一天。

香奈兒1號紅色山茶花活能系列從研發之初，就從社會趨勢發展、未來發展願景著手，不管男性、女性的未來生活中，都會面臨高壓，而該系的全產品，希望成為女人養成肌膚健康的第一步，同時體會青春光采、感官享受、對抗老化，也能永續環保，每個人都能針對自己的需求，找到適合對應的保養、彩妝與香氛用品。

系列中獨特的香奈兒1號紅色之水，以香氛噴霧完整了保養前與後的儀式感，香調來自香奈兒調香師奧利維耶．波巨之手，面對無香味的紅色山茶花，奧利維耶．波巨以超凡的想像力，呈現出充滿層次且夢幻的清新香調，以茉莉花、橙花與玫瑰花，揉和鮮明的紅色水果香調，並添加紅色山茶花精萃，可單獨使用也能疊擦，創造女人神秘且獨特的個人魅力。

N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能系列完美體現香奈兒的獨立、創意與大膽品牌精神，卻也尊重自然，以創新的手法，為下個世代留下最美的大自然。

N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能系列。圖／香奈兒提供
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能系列。圖／香奈兒提供
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色之水／100ml／4,200元。圖／香奈兒提供
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色之水／100ml／4,200元。圖／香奈兒提供
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能乳霜補充瓶／50G／3,320元。圖／香奈兒提供
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能乳霜補充瓶／50G／3,320元。圖／香奈兒提供
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能乳霜／50G／3,920元。圖／香奈兒提供
N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能乳霜／50G／3,920元。圖／香奈兒提供

香奈兒 願景

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