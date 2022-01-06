創新永續的保養彩妝與香氛！香奈兒全新1號紅色山茶花

時間如同流動的河，伴隨著演進而更加讓人感到緊湊，然而經典精神永存的香奈兒（CHANEL），乘載著時間的河，帶來超越時空、留住美麗的全新「N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能系列」，橫跨保養、彩妝與香氛的9款產品，是香奈兒2022年創時代的新作，不僅天然成分達97%，從瓶身到包裝均減重、採用可回收材料，香奈兒持續演進雋永精神，帶給每位女人以優雅又驚喜的姿態面對未來日常，持續關心環保與永續，為將來的每個人締造更好的生活環境。

香奈兒一向帶來優雅及高貴的氣質，在永續環保議題上，也有著讓人為之一亮的敬佩精神，N°1 de CHANEL 香奈兒1號紅色山茶花活能系列邀請世界踏上創新永續的美妝之旅，為肌膚注入賦活能量，持續綻放年輕光采。這股如湧泉的生命能量，就來自於香奈兒一直研究的山茶花，並發現名為The Czar紅色山茶花中的驚人活性成分。「聯合報」專訪背後為這系列努力的香奈兒全球科技傳媒總監Armelle SOURAUD、香奈兒全球創新研發副總裁Nathalie Volpe及香奈兒化妝品成分創新研發總監Nicola FUZZATI，暢談N°1 de CHANEL 系列發展的心路歷程，分享過程中的想法及概念。

以創新落實永續 紅色山茶花發現的保養秘密

Nathalie Volpe與Armelle SOURAUD提到此系列的重要精神時，皆提到「以創新落實永續」，香奈兒1號紅色山茶花活能系列採用以「創新生態農法」所培育出的紅色山茶花，從原料、配方、製程到包裝，進行環境評估，永續是研發的基礎，「我們重視產品使用的質地、香味，讓生活變成一種浪漫，也是一種儀式感，堅持的是感官、安全與功效」。

山茶花，是香奈兒女士最鍾愛的花朵，也是香奈兒最具識別度的標誌之一，不僅在時裝、珠寶上可見，香奈兒從白色千層山茶花中找到為肌膚帶來保濕、抗老的特性，Nicola FUZZATI提到從1995年，香奈兒就開始研究山茶花，從中發現抗老化的機制，並持續研究200餘種的山茶花，約5年前發現名為The Czar的紅色山茶花中，能萃取出讓肌膚留住青春的原兒茶酸，而更深入研究。

立基於創新而落實永續，香奈兒1號紅色山茶花活能系列中，97%為天然原料，山茶花衍生物更占76%，對香奈兒來說是巨大挑戰，「如果是化學配方，代表容易控制，但天然成分占比越高，挑戰越大」Nathalie Volpe解釋。

從栽種生長緩慢、冬季開花的紅色山茶花開始，堅持不使用農料、肥料，以生態農法栽種，並有專業團隊深入研究山茶花的每個部位，從花瓣、種子到從中萃取出的酵母菌，各自具有賦活、潤澤鎖水與提供肌膚屏障等效用，甚至連種子外殼都成為產品的包裝材質之一，造就出首個橫跨保養、香氛與彩妝的香奈兒1號紅色山茶花活能系列。

落實環保永續 N°1 de CHANEL 包裝減量、可回收

在落實環保永續上，香奈兒發展出一套經過環境評估的產品設計環節，除了原料與製程外，Armelle SOURAUD強調香奈兒1號紅色山茶花活能系列，是全方面的檢視與挑戰創新，特別在包裝上，平均重量減少30%，並有超過80%採用可回收的玻璃容器，其中香奈兒1號紅色山茶花活能乳霜也推出專利的補充罐，減少溫室氣體排放，且乳霜的瓶蓋材料之一，來自山茶花種子的外殼。其餘產品的瓶蓋採用再生、或生物基材料製成，並不以油墨印刷，改為未上漆素面瓶蓋，包裝中也不附產品摺頁，降低拋棄式塑膠的使用，瓶身圖文以有機油墨印製。

該系列中首度推出的「香奈兒1號紅色山茶花淨亮潔顏粉」，則呼應更環保永續的「無水保養」潮流，減少製程的用水量，甚至產品內不含水，減少防腐或殺菌的添加物。Nathalie Volpe表示，水有三個面向：配方、製程與消費者使用的水，潔顏粉代表無水保養，更希望帶給使用者的全新使用體驗，從製程的能源運用、廢棄物的減量等，都通過ISO 14001環保認證。