買6送3！Mister Donut草莓季起跑 草莓大福波堤新登場

迎接草莓季，Mister Donut自1月7日起以草莓風味巧克力沾醬、乾燥草莓粒、草莓鮮奶油等元素，推出蜜糖草莓波堤、嘎滋雙層草莓波堤等系列產品，其中還有首度推出的「日式大福風甜甜圈」，一次結合波堤與大福的雙重滋味。另外因應虎年到來，還有模樣可愛的「福虎甜甜圈」同步登場。

Mister Donut本次使用草莓風味巧克力醬為底，加入乾燥草莓粒並保留砂糖顆粒口感，特調出「嘎滋草莓巧克力醬」。草莓季系列產品中，除了「蜜糖草莓波堤」（42元）再次回歸，「嘎滋雙層草莓波堤」即是將草莓波堤裹上嘎滋草莓巧克力醬，增添風味與食趣，每顆45元。至於「3重草莓波堤」則是將嘎滋雙層草莓波堤再升級，加上優格風味巧克力畫線、乾燥草莓粒等元素，每顆48元。

「雙醬草莓歐菲香」則以使用草莓牛奶、嘎滋草莓巧克力2款沾醬，帶來雙重的酸甜滋味，每顆48元。「天使草莓瑪芬」則有著蓬鬆軟綿的口感以及輕盈的草莓鮮奶油內餡，每顆48元。首度推出的日式大福風甜甜圈，則是透過草莓風味波堤圈搭配大福皮、草莓內餡，結合出2種彈性口感，共有「天使草莓大福波堤」、「紅豆草莓大福波堤」2種口味，均為68元。

應景推出的「福虎甜甜圈」，則是使用巧貝甜甜圈繪製出超萌小老虎的模樣，再搭配橘子巧克力沾醬，帶出大吉大利、虎虎生風的吉祥寓意，每顆55元，自1月11日起於7-ELEVEN店中店率先販售。另外還有「哞～草莓牛奶」、「草莓雪花可爾必思氣泡、草莓果茶、北海道煉乳茶歐蕾等系列飲品登場，每杯70～85元。