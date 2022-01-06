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史無前例！「畫報女神」Krystal成Charles & Keith首位品牌代言人

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Krystal鄭秀晶成為Charles & Keith創辦以來首位品牌代言人。圖／Charles & Keith提供、摘自instagram
Krystal鄭秀晶成為Charles & Keith創辦以來首位品牌代言人。圖／Charles & Keith提供、摘自instagram

以親民訂價，還有緊跟流行的設計，讓來自新加坡的Charles & Keith成為許多女孩入手包款配件首選。在品牌成立25年後，近日無預警正式宣佈韓國女星Krystal鄭秀晶成為Charles & Keith創辦以來首位品牌代言人，讓許多人都感到驚喜。

Charles & Keith在全球擁有廣大粉絲，也時常出現在眾多時尚KOL的instagram中，不過以往品牌幾乎不曾請明星代言。 而是透過合作方式推出限定系列，所以此次破天荒的請來Krystal鄭秀晶擔任首位代言人，著實讓人感到驚喜。但雙方會合作，其實早有跡可循，2021年10月之際，Krystal登上韓國時尚雜誌封面，當時便穿著了品牌鞋款，並搭配包包。 Charles & Keith跟Krystal可說是一拍即合，因此在今年直接晉升全球代言人，品牌也透露將很快看到由她所詮釋的2022年最新春季廣告大片，讓人非常期待。

Krystal鄭秀晶成為Charles & Keith創辦以來首位品牌代言人。圖／Charles & Keith提供
Krystal鄭秀晶成為Charles & Keith創辦以來首位品牌代言人。圖／Charles & Keith提供

從女團 f(x)出道的 Krystal與少女時代成員Jessica為親姊妹， 高冷的外表，以及駕馭不同時尚風格，讓她有著「畫報女神」、「冰山小公主」等封號。 Krystal不只能歌善舞，在戲劇的表現上也很亮眼， 包括在《繼承者們》、《機智牢房生活》都能看到她的美麗身影。對於即將曝光的新品牌畫報，Krystal也表示「春天對我來說是最特別的季節，一直給人萬物復甦和樂觀向上的感覺，也是開始這項合 作最好的時機。我期待接下來的廣告拍攝，可以置身一個色彩清新有趣的花卉世界中」。

2021年10月之際，Krystal登上韓國時尚雜誌封面，當時便穿著了Charles & Keith鞋款，並搭配包包。圖／摘自instagram
2021年10月之際，Krystal登上韓國時尚雜誌封面，當時便穿著了Charles & Keith鞋款，並搭配包包。圖／摘自instagram

2021年10月之際，Krystal登上韓國時尚雜誌封面，當時便穿著了Charles & Keith鞋款，並搭配包包。圖／摘自instagram
2021年10月之際，Krystal登上韓國時尚雜誌封面，當時便穿著了Charles & Keith鞋款，並搭配包包。圖／摘自instagram

Krystal鄭秀晶成為Charles & Keith創辦以來首位品牌代言人。圖／Charles & Keith提供
Krystal鄭秀晶成為Charles & Keith創辦以來首位品牌代言人。圖／Charles & Keith提供

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