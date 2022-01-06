超人氣互動藝術展「teamLab未來遊樂園」 2022出遊首選！

「teamLab未來遊樂園」開展至今佳評如潮，更在IG社群引發熱烈討論，網友們都說「是殺底片的好地方」、「在展場上玩得既開心又療癒」、「穿白色衣服去拍照顯色更美」、「有很多互動體驗，推薦大家一定要來看展」。展覽只到2022年2月28日，大家可利用元旦連假、春節期間來訪，與好友、愛人、家人在teamLab未來遊樂園共創七彩炫麗的美好回憶！

「teamLab未來遊樂園」與雄獅文具想像力製造所推出超優惠聯票，期間限定只要$769元。圖／聯合數位文創提供

主辦單位更與雄獅文具想像力製造所推出超優惠聯票，期間限定只要$769元，樂玩teamLab未來遊樂園和雄獅文具想像力製造所。

雄獅文具想像力製造所，是以「森林工廠」概念打造重視節能綠化、培育生物多樣性的全臺最美森林園區；現場具有探索文具製造奧秘的「製造基地」、以顏色學習互動體驗的「想像力製造區」、可自由塗鴉創作的「創意體驗區」、以及文青網美必拍的「60色色彩牆」等多元空間規劃，期透過生態環境與美創空間，帶領民眾親身體驗畫材、啟動想像力。

主辦單位更與雄獅文具想像力製造所推出超優惠聯票，期間限定只要$769元。圖／雄獅文具想像力製造所提供

teamLab未來遊樂園中熱門彩繪互動體驗項目「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」。圖／聯合數位文創提供

teamLab未來遊樂園中熱門彩繪互動體驗項目：「彩繪動物」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」，使用雄獅文具所提供具有品質保證的粉蠟筆，讓你在展場上盡情揮灑顏料創作專屬畫作，還能將作品掃描投影在展場中，並與之互動，激盪出全新的觀展體驗。