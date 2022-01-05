抹茶生乳包、抹茶軟法！奧瑪烘焙×辻利茶舗聯名新甜點

高雄人氣烘焙品牌「奧瑪烘焙」本次跨界攜手日本百年抹茶「辻利茶舗」，自即日起推出5款全新商品，包括有2種口味的羅馬生乳包，還有維也納軟法、日式戚風蛋糕、流心半熟蛋糕等產品，每款均加入高品質的辻利抹茶，化身成為一系列和風感十足的抹茶甜點與麵包，滿足甜點控與抹茶控的食慾。

奧瑪烘焙開業已近20年，從爆漿餐包、奶蓋蛋糕、髒髒包到羅馬生乳包，均創下網路上的團購佳績。此次攜手辻利茶舗所推出的「Maritozzo羅馬生乳包－辻利濃抹茶雙餡」，麵包溼潤有彈性，內餡則是使用清新抹茶生乳搭配濃郁抹茶卡士達醬，達到雙重抹茶的層次風味，每個109元。季節限定的「Maritozzo羅馬生乳包－辻利抹茶草莓雙餡」則使用清新抹茶生乳內餡搭配草莓卡士達醬，茶香撲鼻還帶有酸甜莓果尾韻，再以新鮮大湖草莓點綴，每個109元。

「Premium維也納軟法－辻利冰心抹茶」則是使用2款日本麵粉拌入辻利抹茶，增添咀嚼清香，內餡則使用法國頂級萊思克發酵奶油加上辻利抹茶粉，勾出滿溢茶香，冰、熱狀態品嚐各有不同的口感與風味，每盒4條售價436元。至於「流心半熟蛋糕－辻利抹茶白巧」大量使用辻利抹茶，有著回甘不苦澀的成熟滋味，稍微加熱後品嚐，還能享受蛋糕內流出的半熟內餡，每個169元。