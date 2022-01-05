快訊

影／地震惹的禍？七堵車站「防火材層」突砸中自強號車頂 乘客嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富年節伴手禮盒3件9折　「萊購物」指定禮盒76折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
即日起至1月25日於「萊購物」平台購買指定禮盒獨享優惠價76折起。圖／萊爾富提供
即日起至1月25日於「萊購物」平台購買指定禮盒獨享優惠價76折起。圖／萊爾富提供

農曆春節將至，萊爾富主打門市現售、專刊預購、「萊購物」平台三管齊下，精選一系列年節禮盒，即日起至2月8日於門市現場提供逾百款各式精選暢銷餅乾、零嘴、養生等禮盒，享優惠價2件95折、3件以上9折；萊爾富也同步將熱銷好物於「萊購物」平台的「禮盒專區」、「年貨大街」販售，即日起至1月25日於Hi-Life VIP App內的「萊購物」購買指定禮盒獨享優惠價76折起。

萊爾富推出「五虎臨門送好禮」活動，於門市現場提供逾百款禮盒，售價自88元至1,430元。根據萊爾富內部資料顯示，去年銷售最佳的前三大年節禮盒品類分別為營養補給品、蛋捲禮盒、海苔禮盒，萊爾富獨家實體通路販售的「娘家熬雞精X VERSE聯名禮盒」，嚴選健康雞隻極鮮熬煉8小時，封存鮮雞精華，再搭配獨家VERSE設計文化曆，原價1,200元、特價950元，全台門市限量1,500組；另有「義美小魚杏仁綜合果禮盒」特價519元、「翠果子航空米果」特價199元、「本事橘品岩燒海苔禮盒」特價389元。萊爾富超商獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」有暢銷點心迷你巧菲斯及迷你新貴派，特價279元；「幾米繪本系列走向新春手提蛋捲禮盒」搭配豐富色彩的手提禮盒，特價359元。

今年春節萊爾富首次和一之鄉攜手合作推出「台灣LV茄芷袋—啡蜂不可」創意伴手禮，將風靡全世界的「台灣LV茄芷袋」裝入應景的Q版財神或媽袓烙印蜂蜜蛋糕，同時還可品嘗到萊爾富現煮咖啡，從元旦開賣已經熱銷2,500組，1月16日前原價365元、新春限定價188元，數量有限售完為止。

萊爾富「年貨大街」預購專刊收錄12種主題精選商品，集結在地名店、家常美食、年節好物、熱銷零嘴、歡聚甜點、開運禮盒、水果禮盒、人氣團購、3C家電等，售價自39元至58,410元。在地名店如萊爾富超商獨家販售的親好屋系列商品，其中「黑米滾滾」是由營養價值極高的米中之王「黑秈糙米」製作的零嘴，售價119元，還有銷量冠軍的「新竹福源花生芝麻醬蛋捲」售價400元；甜點推出網路人氣店Google搜尋次數近2億的「揪嗨派經典檸檬派」6吋售價335元；開運禮盒則有「一之鄉虎虎生財麻將蜂蜜蛋糕」，麻將外型氣場強大，售價465元。

「萊購物」推出4項獨有商品，包括「蠟筆小新香濃原味厚蛋捲禮盒」萊購物會員價399元、「大甲鎮瀾宮芝麻蛋捲祈福禮盒」萊購物會員價399元、「HELLO KITTY日式脆燒雙享禮盒」萊購物會員價369元)、「老楊迎虎納福禮盒」萊購物會員價320元。即日起至1月25日於「萊購物」購買指定禮盒獨享76折起優惠，禮盒單筆消費滿2,000元還可獲得100元等值的Hi點。

即日起至1月25日至「萊購物」購物並完成取貨，單筆消費滿666元以上即可獲得6,666 Hi點回饋；另外萊爾富也會再抽出5名幸運兒可獲得與訂單消費金額等值的Hi點、單筆最高回饋上限1,000元。

「萊爾富 X 一之鄉」今年春節首次攜手合作推出「台灣LV茄芷袋—啡蜂不可」創意伴手禮，包含蜂蜜蛋糕235g、大杯咖啡＋茄仔袋，1月16日前特價188元，限量售完為止。圖／萊爾富提供
「萊爾富 X 一之鄉」今年春節首次攜手合作推出「台灣LV茄芷袋—啡蜂不可」創意伴手禮，包含蜂蜜蛋糕235g、大杯咖啡＋茄仔袋，1月16日前特價188元，限量售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富「年貨大街」預購專刊推出「一之鄉虎虎生財麻將蜂蜜蛋糕」，預購價465元。圖／萊爾富提供
萊爾富「年貨大街」預購專刊推出「一之鄉虎虎生財麻將蜂蜜蛋糕」，預購價465元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「本事橘品岩燒海苔禮盒（24入）」，特價389元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「本事橘品岩燒海苔禮盒（24入）」，特價389元。圖／萊爾富提供
「萊爾富 X 一之鄉」2022年春節首推「台灣LV茄芷袋」搭配萊爾富大杯咖啡＋一之鄉經典蜂蜜蛋糕組合，新春價188元。圖／萊爾富提供
「萊爾富 X 一之鄉」2022年春節首推「台灣LV茄芷袋」搭配萊爾富大杯咖啡＋一之鄉經典蜂蜜蛋糕組合，新春價188元。圖／萊爾富提供
萊爾富「年貨大街」預購專刊推出「揪嗨派經典檸檬派」6吋，預購價335元。圖／萊爾富提供
萊爾富「年貨大街」預購專刊推出「揪嗨派經典檸檬派」6吋，預購價335元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出年節禮盒，「年貨大街」預購專刊也提供逾百款商品及多項優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富門市推出年節禮盒，「年貨大街」預購專刊也提供逾百款商品及多項優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」，特價279元。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」，特價279元。圖／萊爾富提供
萊爾富「年貨大街」預購專刊推出「親好屋系列—黑米滾滾」，預購價119元。圖／萊爾富提供
萊爾富「年貨大街」預購專刊推出「親好屋系列—黑米滾滾」，預購價119元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「翠果子航空米果禮盒」，特價199元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「翠果子航空米果禮盒」，特價199元。圖／萊爾富提供
搶攻年節商機。萊爾富主打門市現售、專刊預購、「萊購物」平台三管齊下，精選一系列喜氣十足的年節禮盒。圖／萊爾富提供
搶攻年節商機。萊爾富主打門市現售、專刊預購、「萊購物」平台三管齊下，精選一系列喜氣十足的年節禮盒。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「五虎臨門送好禮」活動，於門市現場提供逾百款各式精選暢銷餅乾、零嘴、養生等禮盒，即日起至2月8日享優惠價2件95折、3件以上9折。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「五虎臨門送好禮」活動，於門市現場提供逾百款各式精選暢銷餅乾、零嘴、養生等禮盒，即日起至2月8日享優惠價2件95折、3件以上9折。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「幾米繪本系列走向新春手提蛋捲禮盒」，特價359元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「幾米繪本系列走向新春手提蛋捲禮盒」，特價359元。圖／萊爾富提供

萊爾富超商 年貨大街

延伸閱讀

抱怨好市多「益智蛋捲」超難拿 達人曝外盒包裝設計關鍵

4大超商開工日優惠！萊爾富週一咖啡買6送6 OKmart福袋開賣

每款限量1萬盒！萊爾富開賣Hello Kitty、Snoopy「QMI智能口罩」會溫感變色

萊爾富創寵物專架店數最多的超商 推滴雞精、和牛牛排

相關新聞

萊爾富年節伴手禮盒3件9折　「萊購物」指定禮盒76折起

農曆春節將至，萊爾富主打門市現售、專刊預購、「萊購物」平台三管齊下，精選一系列年節禮盒，即日起至2月8日於門市現場提供逾...

波浪底更舒服！邁阿密獨家販售的LV運動鞋 台灣將開賣

新的一年，又有新的運動鞋登場！之前路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）曾在美國邁阿密男裝專賣店獨家販售的LV...

甩開穿搭「很俗」印象！盤點5款台男最愛鞋款 你入手了幾雙？

說到台灣男性穿搭，多數人都停在「很俗」的印象，最常見的問題在於缺乏自信，不瞭解自己的優點與特色，所以只敢穿牛仔褲搭配格紋...

Q版老虎領帶迎新年 愛馬仕春夏配件每樣都可愛！

愛馬仕（Hermès）2022年度主題為「輕盈」，全新上市的男女配件系列無論從結構、材質、色彩或細節刻畫等等，都扣緊這個...

新年好聲音 寶齊萊 X 金生儀 千萬交響三問腕表巡展中

資訊爆炸的時代，生活中的雜訊、雜音越多，越顯得美妙音聲的可貴。高級鐘表中的「三問報時（Minute Repeater）」...

CITIZEN來台25周年 邀王建民打造聯名表 親上陣詮釋大寫的帥氣

日系腕表CITIZEN深耕在地市場，因此2022年適逢品牌來台的第25個年頭，因此以三月份盛開的鬱金香為靈感，推出周年紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。