萊爾富年節伴手禮盒3件9折　「萊購物」指定禮盒76折起

農曆春節將至，萊爾富主打門市現售、專刊預購、「萊購物」平台三管齊下，精選一系列年節禮盒，即日起至2月8日於門市現場提供逾百款各式精選暢銷餅乾、零嘴、養生等禮盒，享優惠價2件95折、3件以上9折；萊爾富也同步將熱銷好物於「萊購物」平台的「禮盒專區」、「年貨大街」販售，即日起至1月25日於Hi-Life VIP App內的「萊購物」購買指定禮盒獨享優惠價76折起。

萊爾富推出「五虎臨門送好禮」活動，於門市現場提供逾百款禮盒，售價自88元至1,430元。根據萊爾富內部資料顯示，去年銷售最佳的前三大年節禮盒品類分別為營養補給品、蛋捲禮盒、海苔禮盒，萊爾富獨家實體通路販售的「娘家熬雞精X VERSE聯名禮盒」，嚴選健康雞隻極鮮熬煉8小時，封存鮮雞精華，再搭配獨家VERSE設計文化曆，原價1,200元、特價950元，全台門市限量1,500組；另有「義美小魚杏仁綜合果禮盒」特價519元、「翠果子航空米果」特價199元、「本事橘品岩燒海苔禮盒」特價389元。萊爾富超商獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」有暢銷點心迷你巧菲斯及迷你新貴派，特價279元；「幾米繪本系列走向新春手提蛋捲禮盒」搭配豐富色彩的手提禮盒，特價359元。

今年春節萊爾富首次和一之鄉攜手合作推出「台灣LV茄芷袋—啡蜂不可」創意伴手禮，將風靡全世界的「台灣LV茄芷袋」裝入應景的Q版財神或媽袓烙印蜂蜜蛋糕，同時還可品嘗到萊爾富現煮咖啡，從元旦開賣已經熱銷2,500組，1月16日前原價365元、新春限定價188元，數量有限售完為止。

萊爾富「年貨大街」預購專刊收錄12種主題精選商品，集結在地名店、家常美食、年節好物、熱銷零嘴、歡聚甜點、開運禮盒、水果禮盒、人氣團購、3C家電等，售價自39元至58,410元。在地名店如萊爾富超商獨家販售的親好屋系列商品，其中「黑米滾滾」是由營養價值極高的米中之王「黑秈糙米」製作的零嘴，售價119元，還有銷量冠軍的「新竹福源花生芝麻醬蛋捲」售價400元；甜點推出網路人氣店Google搜尋次數近2億的「揪嗨派經典檸檬派」6吋售價335元；開運禮盒則有「一之鄉虎虎生財麻將蜂蜜蛋糕」，麻將外型氣場強大，售價465元。

「萊購物」推出4項獨有商品，包括「蠟筆小新香濃原味厚蛋捲禮盒」萊購物會員價399元、「大甲鎮瀾宮芝麻蛋捲祈福禮盒」萊購物會員價399元、「HELLO KITTY日式脆燒雙享禮盒」萊購物會員價369元)、「老楊迎虎納福禮盒」萊購物會員價320元。即日起至1月25日於「萊購物」購買指定禮盒獨享76折起優惠，禮盒單筆消費滿2,000元還可獲得100元等值的Hi點。