金氏世界紀錄「天庫」一卡通隨身帶 首發5000個
雲林縣北港武德宮天庫金爐獨特的穀亭畚造型，全高10.83公尺獲得金氏世界紀錄，廟方今天推出等比例6公分高「天庫造型一卡通」，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。
武德宮主委林安樂和一卡通票證董事長李懷仁今天共同主持記者會，眾人站在高10.83公尺的天庫前，介紹依比例縮小僅6公分高的「天庫造型一卡通」，祝福民眾的多元行動支付工具直通天界的央行「天庫」，日常財福滿庫。
李懷仁致詞表示，武德宮與一卡通自2016年合作，從開始的平面到現在立體造型，總計票證發行數量已突破8萬，居一卡通全台合作廟宇之冠，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。
林安樂說，首次發行立體「天庫造型一卡通」，意義非凡，希望大家帶回去求財得財求利得利。武德宮的天庫象徵豐收、財富，秉持讓宗教走入生活的核心精神，今年武德宮首次合作發行立體的「天庫造型一卡通」，首發限量5000個，祝福民眾的生活添財添福。
武德宮提到，天庫金爐以早期農村的糧倉「穀亭畚」為造型興建，寓有豐收之意，外觀由國寶級大師洪平順彩繪，更凸顯其藝術價值；金庫全高12.51公尺，金氏世界紀錄規定，扣除基座與一定比例的煙囪高度後，確認高度為10.83公尺，2015年確定成為「世界最大金爐」。
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