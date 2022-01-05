50週年獻感恩 愛樂「聲之華」唱名曲

「表演者對觀眾表達感謝的最好方式，就是帶來更精彩的表演。」台北愛樂合唱團適逢創團50週年，藝術總監古育中說，台北愛樂經歷金融海嘯、SARS等挑戰後，新冠肺炎至今仍難穩定演出，但愛樂已經準備好「第二案」，一定把經典曲目重現給觀眾，也將在10日舉行今年第一場演出，表達50年來的感謝。

演出獻唱表感謝

古育仲說，台北愛樂合唱團發展半個世紀至今，一路上受到許多觀眾與夥伴的支持，而「對於表演者來說，為觀眾帶來精彩的表演，就是最好的、表達感謝的方式。」台北愛樂藝術總監杜黑也懷念指出，「當初我去美國學合唱，人家都說我們會餓死」，但他覺得，學人文科學的人就是要回到自己成長的土地來開展自己的事業，「合唱不需要再買樂器，每個人天生都帶著樂器」，台北愛樂就是藉由合唱團業餘的力量，推動台灣的音樂。

2022盛大演出

2022的開季音樂會「聲之華」將以「合唱音響各種可能性」為概念，挑戰獨唱、重唱、合唱、雙合唱等不同編制的音響效果，作為50週年的獻禮，演唱作品包括選自蒙特威爾第作品《聖母晚禱》中的曲目〈主啊！快來救我〉、阿雷格里的〈求主垂憐〉、加布里耶利的八聲部版〈讚美上主〉、巴赫的〈向主唱新歌〉等，以及舒伯特的降A大調第五號彌撒。

此外，古育仲指出，2022 年愛樂也將進行多場演出，12月26日更將演出去年獲得吳三連獎的台灣作曲家錢南章的作品、第九號交響曲《紅樓夢》，這也是台灣第一次有作曲家完成譜寫第九號交響曲，且考量到疫情，表演都採行「雙軌」的方式準備，避免因為疫情變化而發生場地、人數等限制，導致無法如期出演的狀況。

作為台北愛樂今年第一場演出的「聲之華」音樂會，將於1月10日晚間七點半在國家音樂廳登場。【更多精采內容，詳見 】