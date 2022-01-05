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波浪底更舒服！邁阿密獨家販售的LV運動鞋 台灣將開賣
新的一年，又有新的運動鞋登場！之前路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）曾在美國邁阿密男裝專賣店獨家販售的LV Runner Tatic系列鞋款，正式於全球嶄新上市，多款鮮明配色和搶眼外型與舒適穿著體驗，預計又會掀起一波搶購潮！
LV Runner Tatic系列的創作靈感源自跑者精神和90年代風行的流暢曲線，採用先進技術實現最佳彈性和靈活性。像是泡沫塑料注塑成形的波浪狀鞋底就具備絕佳的緩衝性和回彈性，能充分支撐滿足穿著者跳躍和衝刺的需求。HEAT SEAL無縫熱封技術緊密貼合網眼布和絨面小牛皮，盡量減少針縫數，使繁複外觀更佳無懈可擊。而鞋身裝飾著反光效果的Monogram花卉圖案，LV標誌也佔據鞋側中心點，字體的角度恰到好處展現出俐落動態感。
之前此系列綠色鞋款搶先於LV美國邁阿密首家路易威登男裝專賣店獨家販售，新的一年陸續會推出多款對比效果配色，像是藍、摩卡、白色和全黑的單色款，台灣消費者預計於1月20日就可買到。
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