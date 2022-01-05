甩開穿搭「很俗」印象！盤點5款台男最愛鞋款 你入手了幾雙？
說到台灣男性穿搭，多數人都停在「很俗」的印象，最常見的問題在於缺乏自信，不瞭解自己的優點與特色，所以只敢穿牛仔褲搭配格紋襯衫。而要能讓造型加分，鞋款的挑選就顯得格外重要，林果良品就揭露了2021年台灣消費者最愛的5款鞋，帶領消費者拆解流行元素，穿出屬於個人特色。
【第５名：日式復刻軍靴】
源自於歷史博物館委託，希望林果良品可以協助復刻一雙日治時期的軍靴；在有限的文史資料參考中，與師傅多次的討論與修改後，終於完成這雙皮革大底的日式軍靴復刻版。軍靴在搭配上通常都會結合具有工裝元素，或是比較個性的單品，像是皮革外套、MA1、NB3等。或是帶有一些紳士元素，如西裝背心、領帶，甚至搭配正裝也能在俐落中增添一些個人風格。
【第４名：工作靴】
起源於二戰結束之後，最早的工作靴是德國為工人引入的，很快的德國軍方也開始向士兵發放工作靴。風衣外套與襯衫的組合表現出幹練的形象，若是搭配牛仔寬褲和重磅帆布包，街頭感就會比較重。牛仔襯衫與直筒褲是穿搭中經典組合，加上羊毛材質的背心，視覺上更有層次感，也不會太過休閒。
【第３名：查卡靴】
這是19世紀，英國皇室貴族們在馬球運動中所穿著的騎馬用靴，並以馬球賽計時單位，一回合7分鐘（chukker）命名。而且從二次世界大戰一直到現在，外型並沒有改變，組成只有兩個部分，由前鞋面與後鞋身的兩片裁片組成。查卡靴通常為皮革大底的設計，搭配在西裝是十分常見的。但是靴子在市場上的定位越來越休閒，將查卡靴的鞋大底改成使用橡膠，在搭配上較為廣泛。
【第２名：沙漠靴】
沙漠靴原型起源在二次世界大戰時，當鞋帶在鞋身上繫好鞋帶之後，在底部會形成一個錐形，這個很像一個反過來的漏斗型形狀，可以讓沙子順勢流出，避免士兵行走在沙漠中造成腳部不舒適。而在林果良品優化後，結合皮革大底工藝，有著流暢的線條與小方頭設計，反而更加優美。適合搭配寬版的西裝長褲與襯衫，表現出充滿魅力的復古風格。
【第１名：卻爾喜靴】
最初的設計可以追溯到1837年，是為維多利亞女王設計，因為女王在騎馬時總是鞋帶總是會卡在她的馬鐙裡。所以捨棄繫帶設計，側邊使用硫化橡膠的鬆緊帶，透過這樣的方式讓靴子擁有輕鬆穿脫優點。與其他靴款比較，相對簡單許多，選用風衣外套和毛呢大衣搭配能發揮出氣勢。另外鞋面和鞋筒的顏色一致，運用這樣的設計可以修飾比例，不用擔心衣著或靴子壓縮身高。
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