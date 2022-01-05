Q版老虎領帶迎新年 愛馬仕春夏配件每樣都可愛！

愛馬仕（Hermès）2022年度主題為「輕盈」，全新上市的男女配件系列無論從結構、材質、色彩或細節刻畫等等，都扣緊這個大主題，讓人感受到一股專屬春夏的放鬆愉悅之情。而農曆虎年也成為本季設計靈感之一，各種形象的「虎」以不同的詮釋方式出現在各種品項上，時而威猛時而可愛，滿足多樣風格。

★鮮活圖騰絲巾 趣味討喜

愛馬仕的絲巾圖樣向來就豐富有趣，今年在「輕盈」的大主題之下，可以見到許多粉嫩色的搭配，圖樣細節也是充滿驚喜。像是由設計師Jonathan Burton繪製的Hermès Story圖紋印花斜紋真絲方巾，就是以戲謔手法反映社群媒體文化，畫中的女騎士和動物夥伴們交疊成金字塔，驚險地平衡於雪白山峰尖端，也呼應「輕盈」概念。他們看似在做類似馬戲團的特技動作，其實是用自拍棒在自拍，圍繞著手機的愛心，則代表獲得的讚賞。

擅長以詼諧筆觸描繪動物的丹麥插畫家Claus Rye，則是為愛馬仕Grand Carrosse royal圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾創作了一台全速前進的皇家馬車，但乘客不是人而是好幾匹馬，他們的動作和表情各有重點，幽默又搞笑。而插畫家Christiane Vauzelles在1977年創作的孟加拉虎圖騰，以王者之姿出現在Tigre royal圖紋雙面印花斜紋真絲方巾的中心，身旁圍繞著象徵勝利的棕櫚葉，圖紋運用原子筆及原圖縮放效果重新詮釋，另一面則為全新配色，展現虎年的霸氣。

★注入濃厚設計感 讓包款更顯活潑

標誌性的凱莉包、柏金包在本季有許多俏皮的樣貌，拼接多色、增加隔層的設計不只讓外觀更顯鮮明亮麗，也提升收納的便利性。小巧圓筒狀的Maximors系列肩背包，造型搶眼有型，由Volupto小牛皮材質打造，以馬銜為靈感的金屬提把設計為皮革包款增添精緻奢華感。附有可調整長度的細揹帶，可肩背或跨肩背。

Steeple系列的Panoplie équestre圖紋印花包款，以帆布與皮革拼接提把打造而成，提把參考馬鞭設計，搭配馬鐙造型的吊飾，處處可以感受到愛馬仕與馬術文化的緊密連結，共有兩種尺寸和多種帆布材質與配色可選擇。To Go系列拉鍊長夾把兩個內襯以科技真絲材質縫製的皮革拉鍊袋以複雜工序拼接組合，方便收納手機及小巧零錢包等。附有能調整長度的可拆卸式揹帶，可以肩背、斜背、亦可當作腰包或手拿包，撞色外觀同樣非常討喜。

帶有「遠離塵囂」寓意的「Bolide」系列提包則是以「滑板運動」為嶄新的設計概念。包包底座就像是真正的滑板，除了有象徵滑板輪的4個鉚釘之外，並以絲巾系列的街頭藝術圖紋印花裝飾。底部的圓弧形狀與厚厚的拋光邊緣是以多層皮革結合鋁合金底板製成，為一大技術突破。

★輕盈機能鞋款 讓雙足更清爽

本季的鞋款運用了像是軟木、網眼織布等材質，重量輕巧舒適。有一款涼鞋的腳踝繫帶還可以替換成絲巾，充滿夏日的度假氛圍。多款復古厚底設計，則是修飾身形的最佳造型夥伴。

★摺扇、髮箍首次登場 讓穿搭小細節也優雅