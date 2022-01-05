新年好聲音 寶齊萊 X 金生儀 千萬交響三問腕表巡展中
資訊爆炸的時代，生活中的雜訊、雜音越多，越顯得美妙音聲的可貴。高級鐘表中的「三問報時（Minute Repeater）」功能常被收藏家視為複雜腕表收藏的「聖杯」，近日則有瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）推出「馬利龍交響樂三問腕表巡展」，首站並在金生儀鐘表博愛店展出，為2022年初始帶來美妙的收藏與聆聽之樂。
瑞士鐘表品牌寶齊萊創立於西元1888年，品牌始終維持家族化經營，一如創立於西元1923年的金生儀鐘表，是台灣歷史最為悠久的高級鐘錶經銷商，兩者抱持同為家族經營的深厚情感，於本次一同舉辦巡展，也為高級鐘表愛好者帶來多款收藏級時計逸品。
其中馬利龍交響樂三問腕表（Manero Minute Repeater Symphony）的陀飛輪機芯並原本即通過瑞士天文台認證，機芯、品質都在水準之上，用以敲擊音簧、發出報時聲響的音槌並位在面盤六點鐘方向，讓聆聽時也能觀賞音槌敲擊的律動之美。表款並附有以雲杉打造的特製擴音系統，可將音聲放大為平常兩倍以上，適合與友朋一同分享感動，全球限量88只，訂價則為1,280萬元。
同系列的馬利龍外緣動力儲存腕表則具備大日期視窗、動力儲存顯示，面盤並換上漸變的夜藍與松綠色，全球各限量188只，訂價則為37萬元，另有一款傳承系列的年曆計時碼表琉森特別版，則展現品牌家族與Concours d’Excellence International車展的深厚情誼，再向品牌的故鄉、瑞士琉森（Luzern）致敬。表展已從即日起開始，並將持續至2022年1月7日（五）為止。地點為金生儀博愛店，地址為台北市中正區博愛路33號，電話則為02-2312-2772。
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