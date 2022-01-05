CITIZEN來台25周年 邀王建民打造聯名表 親上陣詮釋大寫的帥氣

日系腕表CITIZEN深耕在地市場，因此2022年適逢品牌來台的第25個年頭，因此以三月份盛開的鬱金香為靈感，推出周年紀念表。不僅如此，CITIZEN與「永遠的40號」兼品牌代言人的王建民合作，打造聯名限定表，藉以傳承「Better Stars Now」精神。

台灣鐘表市場成熟，消費者不只花錢不手軟，還懂得挑品質，因此是許多腕表品牌的重點經營的地區之一。來自日本的CITIZEN也不例外，在90年代就插旗台灣市場，看重在地文化，除了陸續推出多款限定表款，連同代言人都是「Made in Taiwan」為主。包括過去的藍正龍、吳慷仁，抑或是現在式的田馥甄與王建民，都是一時之選。因此，在CITIZEN來台的第25年，品牌便以「鬱金香」為靈感，設計周年限量款AT9124-88E腕表，表盤+8時區以及背底蓋都裝飾簡潔線條勾勒出的鬱金香花朵，左右的葉片象徵著花語中的慈善以及名譽。

品牌代言人王建民演繹光動能GPS衛星對時CC4016-67E腕表74,800元。圖／CITIZEN提供

另外，CITIZEN看重台灣市場也不是口號，還跟王建民合作推出聯名CB5889-84L限定腕表，並自銷售金額中贈與「中華民國徐生明棒球發展協會」進行公益合作，為台灣棒球種下希望種子。這款腕表，具備光動能全球電波對時、萬年曆以及城市時間切換等實用功能。表盤採用 代言人王建民喜愛的湛藍配色，並輔以酷似棒球場的菱格紋狀設計，在2點鐘方位小表盤飾以數字「40」標記，象徵其球員生涯經典背號。採用全黑電鍍搭配玫瑰金表圈，表背還雷射雕刻上限量編號及王建民簽名，極具收藏性。

品牌代言人王建民演繹25周年限定款AT9124-88E腕表29,800元。圖／CITIZEN提供

不只有兩款針對台灣而設的限定表款，CITIZEN還曝光了有著全新塗料工藝「鋁粉末」裝飾的光動能GPS衛星對時CC4016-67E表款，能透過光線的反射，散發出如同月光的優雅色澤。表面上的三個小表盤採用粉紅金屬圈環繞，並特別設計成缽狀的傾斜角度，不僅更增添立體感，還有著如隕石坑的巧思。王建民更是親自上陣，為自己的聯名表款、周年紀念腕表，和具備日式工藝的光動能GPS衛星對時表，拍攝詮釋帥照，展現對於邁向未來的熱情與生活態度。

CITIZEN光動能GPS衛星對時CC4016-67E腕表，鍍黑色鈦金屬表殼、表鍊，74,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN王牌聯名CB5889-84L腕表，鍍黑色精鋼表殼、表鍊，限量1000只，30,800元。圖／CITIZEN提供