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2022首發！歐米茄超霸321機芯腕表 獨家Canopus金加持

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表款收納於花梨木風格紋理的木盒中，並隨附一只特製放大鏡、讓人更近距欣賞精湛的細節工藝。圖 / OMEGA提供
表款收納於花梨木風格紋理的木盒中，並隨附一只特製放大鏡、讓人更近距欣賞精湛的細節工藝。圖 / OMEGA提供

新年新氣象，傳統的工藝精神一旦賦予新時代的面貌、同樣能煥發嶄新風貌。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）推出2022年首款重量級時計：全新「超霸321機芯腕表」，以經典的321機芯為靈魂動力，並採用獨家18K Canopus白金表殼，延續1957年以降的悸動，同時放眼未來。

當1957年問世時，超霸成為世界首款在表圈、而非面盤上具有測速儀（tachymeter scale）刻度的專業時計。表款是為專業賽車手設計，並具備堅固、防水與高精準度等特點；而18K Canopus金白則是在2018年時、以紀念平昌冬季奧運的「海馬系列黃金典藏奧運腕表」首度現身，這是一種歐米茄的獨有特殊白金，高亮度、白淨度與持久光澤等特點是其特色，去年也曾以一款超霸同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕表出現在知名藝人暨演員Nick Jonas的單曲《Spaceman》中，搶眼而獨特。

新款超霸321機芯腕表則從初代超霸腕表CK2915-1中得到靈感，無論深黑色縞瑪瑙面盤、其上鑲貼的復古歐米茄標誌、經典的數字90上方圓點（DON）以及數字70對角處圓點，又或辨識度十足的「闊箭式」指針，都是讓藏家為之喜愛的初代作設計細節。2022年的最新表款刻度則以18K Canopus金PVD鍍層，同時表圈上測速計刻度也被注入黑色大明火琺瑯。曾在1957年使用、並參與歷史上六次登月任務的Caliber 321機芯已在2019年重新生產，成為銜接過去與當下的重要「芯」跳，並可透過透明的藍寶石水晶底蓋，一賞無遺。

後底蓋的藍寶石水晶內層並刻有自1957年便使用於超霸腕表的經典設計：歐米茄海馬圖案，並以一顆閃耀的藍寶石賦予駿馬靈魂，恆常活躍。表款收納於花梨木風格紋理的木盒並隨附一只特製放大鏡，讓人更近距欣賞精湛的細節工藝，建議售價則為265萬元。

2019年重新生產的321機芯，曾伴隨OMEGA與當時的太空人、六度完成太空任務。圖 / OMEGA提供
2019年重新生產的321機芯，曾伴隨OMEGA與當時的太空人、六度完成太空任務。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）推出全新「超霸321機芯腕表」，以經典的321機芯搭配獨家18K Canopus白金，遠眺未來。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）推出全新「超霸321機芯腕表」，以經典的321機芯搭配獨家18K Canopus白金，遠眺未來。圖 / OMEGA提供
歐米茄，超霸321機芯腕表，18K Canopus金，38.6毫米，時間顯示、計時碼表，265萬元。圖 / OMEGA提供
歐米茄，超霸321機芯腕表，18K Canopus金，38.6毫米，時間顯示、計時碼表，265萬元。圖 / OMEGA提供
1957年問世時、超霸腕表使用的「闊箭」式指針，具有跨越一甲子時光的經典與高辨識度。圖 / OMEGA提供
1957年問世時、超霸腕表使用的「闊箭」式指針，具有跨越一甲子時光的經典與高辨識度。圖 / OMEGA提供
經典的數字90上方圓點（DON）以及數字70對角處圓點，都是讓藏家為之喜愛的初代作設計細節。圖 / OMEGA提供
經典的數字90上方圓點（DON）以及數字70對角處圓點，都是讓藏家為之喜愛的初代作設計細節。圖 / OMEGA提供
圖左為新款的超霸321機芯腕表、右方則為復古的Vintage款式，你可比對出有哪些隨時光流轉的變化與不變？圖 / OMEGA提供（合成圖）
圖左為新款的超霸321機芯腕表、右方則為復古的Vintage款式，你可比對出有哪些隨時光流轉的變化與不變？圖 / OMEGA提供（合成圖）

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