獎項價值創新高！全聯虎年福袋抽保時捷電動車 小時達首推福袋外送

每年都掀起全民搶購話題的全聯福袋，繼去年推出保時捷、特斯拉雙頭獎之後，今年再創零售通路史上福袋價格新高紀錄，線上線下同步推出虎年限量福袋，首度推出「小時達」外送專屬獎，不僅福袋數量為歷年來最多，頭獎「Porsche Cayenne Coupé」、「Porsche Taycan」，以及「Mercedes-Benz A180」，3台車子加起來市值就將近900萬，全部獎項價值加起來更超過1,200萬，大年初一早上9點準時開搶，200元起就能拼一整年的好運氣。

全聯今年實體門市販售的福袋首度推出3種不同規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」、1,400元「Ed Hardy福箱」與1,600元「柳宗理福鍋」，每款均附有超豐富的指定聚寶好物，包含舒潔喀什米爾抽取衛生紙、西雅圖咖柏斯優萃浸泡式咖啡等，以及虎年福利熊相關文創品，包含紅包袋、存錢筒桌曆、漫畫本等，還有超實用聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2022新春大禮包，最高現省近19,000元，新年走春特別推薦宜蘭傳藝園區免費門票兌換券，價值150元。

其中，「福利熊虎年生肖福袋」使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，總價值超過1,000元，享1次抽獎機會，限量104,980袋；「Ed Hardy福箱」為全聯獨家聯名美國潮流品牌Ed Hardy，由萬國通路生產的黑、白兩色機師箱，品牌經典老虎圖騰呼應虎年，總價值超過7,400元，只需花1,400元就可買到，並擁有7次抽獎機會，2色共限量17,860個；另「柳宗理福鍋」則有雙耳鍋、南部鐵器雙耳鐵鍋2款，每鍋售價1,600元，各限量5,000個，總價值最高超過6,400元，享最多8次抽獎機會。

全聯表示，今年實體門市共推出超過13萬個福袋，預計發行31萬組抽獎序號，不論購買哪款福袋，除了可抽2款保時捷夢幻名車，還有SHARP Healsio水波爐與SHARP 2.4L零水鍋各31名，以及World Gym運動會籍、蝦皮購物1,500元購物金等實用好禮。