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博客來「2022年新年慶」年節夯品3折起！還可限時搶紅包

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
博客來即日起至1月18日推出「2022年新年慶」，春節夯品3折起。圖／博客來提供
博客來即日起至1月18日推出「2022年新年慶」，春節夯品3折起。圖／博客來提供

喜迎虎年，博客來即日起至1月18日推出新年第一大檔「2022年新年慶」活動，強打團圓年菜、禮盒、掃除收納、新衣新貨等等年節夯品3折起，天天推出超級品牌／品類日，夯品下殺88元起；首波活動至1月6日可天天限時搶紅包，有機會獲得限量500點OPEN POINT、限量哥吉拉愛金卡（價值420元），單日最高可拿價值4,500元折價券。

瞄準行動購物趨勢，即日起至1月28日推「博客來App」結帳滿千登記送CITY PRIMA精品咖啡，滿5,000元再送200元E-Coupon；選擇7-ELEVEN超商取貨並於隔日完成取貨，再抽iPhone 13 256GB及50元E-Coupon。1月7、8日會員日加碼全館結帳滿千再8.8折，消費滿額再回饋，最高送500元E-Coupon。

根據博客來觀察，過年前兩周是採買年貨的需求高峰，買氣較平日增加1倍以上，以「年菜」、「禮盒」、「清潔掃除」最受矚目，站內搜尋量提升3倍，訂單也成長近2成，熱門商品包括「名店任選」活動中「上海火腿—蜜汁火腿」、「南門市場逸湘齋—紅燒獅子頭」、「參和院—參和虎咬豬」；順應小家庭的外帶年夜飯趨勢，方便覆熱的年菜很受歡迎，如常溫包裝的「台酒紹興鮑魚佛跳牆」，年菜組合則以3～6件的套餐組最為熱門。

經典禮盒買氣也很旺，像是「佳德鳳梨酥」、「紅豆食府博客來獨規團圓伴手禮盒」等深受消費者青睞，人氣品牌「微熱山丘」推出2022虎年限定的旺來餅系列禮盒，首賣日熱賣數百組登熱銷排行榜。1月11日「黑貓探險隊」超級品牌日強勢登場，全館消費滿千9折，逾60款年菜任選滿1,299元送貓獨家保冷袋。

此外，清潔日用品買氣攀升，許多人趕在農曆年後調漲前搶便宜，銷量較上月成長約2成，特別是洗衣箱購組合買氣最旺，像是「日本ARIEL新升級3D超濃縮抗菌洗衣膠囊／洗衣球32顆袋裝 X 3（經典抗菌型）」下殺639元，平均一顆不到7元榮登暢銷冠軍；還有「箱購橘子工坊天然濃縮洗衣精補充包（1,500ml＋200ml加量版 X 6包）」特價1,399元、「LION日本獅王奈米樂超濃縮洗衣精淨白多入組660g X 1＋950g X 4」特價899元等都是囤貨重點。

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箱購橘子工坊天然濃縮洗衣精補充包（1,500ml＋200ml加量版 X 6包），博客來活動特價1,399元。圖／博客來提供
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