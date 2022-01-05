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尼龍小包超可愛 PRADA x adidas新系列開賣日確定！
從2019年開始，PRADA就攜手adidas推出多款聯名商品，除了陸續以經典的Superstar、LUNA ROSSA 21為基底設計合作單品之外，甚至還有復古保齡球包款，以及附上搭配雙方logo的防塵袋等等，都是讓雙方品牌迷爭相收藏的品項。而2022年才剛開始，PRADA與adidas新的合作再度曝光，讓大家在新的一年馬上又有新鞋可以穿！
這次雙方的聯名是以adidas Originals Forum系列為主角，提供高筒、低筒鞋身選擇，共分為黑、白兩種顏色，最大亮點就是附加在鞋身上的PRADA經典尼龍拉鍊小包的設計，這種樣式在早先PRADA前幾季秀上就曾經出現過，當時是以軍靴為主，是PRADA近年很有代表性的人氣鞋款。而且這次的鞋身採取皮革搭配尼龍的方式打造而成，更彰顯出PRADA的品牌特色。
之前A$AP Rocky就曾搶先在個人社群平台上展示過這雙鞋，當時就曾掀起一波球鞋迷的熱議，不過並沒有過多的消息傳出。而隨著近日鞋款的細節曝光，此系列也確定會在1月13日正式上市，想收藏的粉絲記得先設定好鬧鐘喔！
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