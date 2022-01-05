真力時限量新表收藏宇宙星空 附贈無重力飛行體驗！

英文中，Zenith指的是仰望天空中星體的至高點，也是瑞士製表品牌真力時（Zenith）命名的由來。如今，品牌從一望無際的浩瀚宇宙中汲取靈感，創作出全新的Defy Zero G藍寶石腕表及Defy雙陀飛輪藍寶石腕表，以亮澤透明的藍寶石水晶為表殼，運用前所未見的手法呈現星光熠熠的效果，獨特細膩的機芯結構與精美細節一覽無遺，充滿未來主義的特色。

兩款腕表為真力時對品牌頂級機芯的重新演繹：所有機芯組件均覆有藍色PVD塗層，刻字和裝飾元素為整體增添彷彿一顆顆的微型星星的視覺效果，表橋的倒角邊緣，則覆以品牌獨有的精緻銠金屬色PVD塗層，為佈局層疊有致的機芯增添了深邃感。完全透明的藍寶石表殼，360度無死角都可欣賞到內部的精緻結構。

Defy Zero G是品牌克服地心引力影響精準度的當代解答：真力時將調校機構固定於萬向裝置上，因此無論腕表如何旋轉，始終能保持水平位置。而為這枚通透的腕表，真力時更重新設計整枚機芯的佈局結構，讓機芯的輪廓不論什麼角度都清晰可見。偏心表盤則是由隕石、砂金玻璃和大明火琺瑯拼鑲的馬賽克圖案，小秒盤的色澤讓人想起火星，陀螺儀模組背面呈現如月球表面般凹凸不平的質感，猶如將整個太陽系收納於腕間。

Defy雙陀飛輪藍寶石腕表則配備兩個相互獨立的陀飛輪裝置，其中用於驅動時間的陀飛輪每60秒旋轉一圈，用於驅動計時功能的陀飛輪則每5秒旋轉一圈；透過藍寶石水晶表殼可見兩顆陀飛輪猶如在在湛藍的璀璨星河之中恆動不止，將引人入勝的「星空」美學設計理念提升至全新境界。

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